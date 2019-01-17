Виталий Портников: Деоккупация зависит от краха России 17.01.2019, 11:39

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Виталий Портников

Приднестровья и Донбасс - это практически одно и то же.

Глава так называемой Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский сообщил об открытии в Москве "представительства главы Приднестровья"

По сути, речь идёт об открытии представительства по образцу "представительств ДНР", которые Москва пытается сейчас открывать по всей Европе. Только вот в самой России такие "представительства" придуманных в Кремле "республик" могут появиться только по согласованию с российским руководством или же по его прямому указанию, пишет украинский журналист и публицист Виталий Портников для сайта "Еспресо".

И тут самое интересное, когда российским марионеткам, которые изображают руководство оккупированной территории, сказали открыть "представительство" в Москве. Оно появился буквально за несколько недель до парламентских выборов в Молдове, на которых партия пророссийского президента страны Игоря Додона может добиться значительного успеха. Решение об открытии "представительства ПМР" в Москве - простое и внятное послание молдаванам: голосуй - не голосуй, а все равно Приднестровье останется оккупированным.

Но это также сигнал всем тем украинцам - и политикам, и избирателям - кто по-прежнему пытается убедить нас, что деоккупация Донбасса и Крыма зависит от результатов нашего с вами голосования, а не от кардинальных перемен в России. Что стоит нам только проголосовать за кого-то "правильного", "умеющего договариваться", как Путин тут же уберёт свои войска и наемников с оккупированных территорий. Не уберёт!

А чтобы аналогия была полной, главой нового представительства решили назначить Александра Карамана, бывшего "вице-президента ПМР", откомандированного в 2014 году в Донбасс, где он занимал должности "вице-премьера" и "министра иностранных дел ДНР". И я думаю, ни для кого не должно быть ничего странного в том, что функционер одного фейкового "государства" занимал высокие должности в другом.

Потому что Приднестровья и Донбасс - это практически одно и то же. И процесс их деоккупации зависит только от России.

От краха России.