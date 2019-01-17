Гости с чужой планеты Лев Шлосберг, «Эхо Москвы»

17.01.2019, 21:52

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Лев Шлосберг

Путин и его правительство живут, не чуя страны.

Министр финансов РФ Антон Силуанов признался, что не понимает народ России.

Кто бы мог подумать, но мы дожили до этого: в нашей стране появились инопланетяне. Но не нужно смотреть на небо в поисках диковинных космических кораблей. Этот инопланетный корабль весьма неплохо устроился на земле. Он рядом с нами. В каком-то смысле – он рядом с каждым из нас. Потому что инопланетяне работают в правительстве России.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сказал намедни в интервью «Коммерсанту» о повышении пенсионного возраста: «Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно.

Очевидно, что пенсии необходимо повышать, в бюджете необходимых для этого средств не найти без ущерба для других отраслей — здравоохранения, образования, обороны. Да и параметры пенсионной системы, сложившиеся в середине прошлого столетия, требовали донастройки. Сегодня мы имеем совершенно другие условия труда и продолжительность жизни. Эти показатели и дальше будут меняться в лучшую сторону…

Тем не менее, предложение правительства было воспринято очень тяжело, и, несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось. Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это все равно нужно было делать».

Это говорит (или пишет) человек, являющийся вторым лицом в правительстве России. Он открыто признаёт, что «не рассчитывал, не думал» о том, что повышение пенсионного возраста вызовет не то что возмущение – недовольство. Где живет этот человек, что он знает о жизни страны, которой руководит?

Это сказал высший чиновник, ответственный за государственные финансы, назначенный лично Владимиром Путиным. При всем изумлении от сказанного Силуановым, он высказался вполне логично. Силуанов поставлен на должность тем самым Путиным, который, по словам его пресс-секретаря, держит в руках наличные деньги 1-2 раза в год. Тем самым Путиным, который лично рассказывал гражданам России о необходимости и даже пользе повышения пенсионного возраста.

Логика Силуанова – это логика Путина. Мысли Силуанова – это мысли Путина. Силуанов – это Путин.

Народ не образовался повышению возраста выхода на пенсию. Как странно! Почему не «кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали»?

Зачем людям пенсия, если можно продолжать работать? Ведь условия труда только улучшаются, не работа – праздник. Зачем отдыхать, если впереди ещё много лет жизни?

Отнять у десятков миллионов человек доходы на общую сумму 1,5 трлн руб. – и ожидать, что это будет принято «с пониманием». Сказать о повышении продолжительности жизни в стране, где в большинстве регионов мужчины живут от 60 до 65 лет – и думать, что мужики будут приветствовать решение, по которому они не доживут до пенсии. Заплатят государству всё, но не получат ничего. Бог с ним, что сами не получат, люди привыкли жертвовать своим для родных, так и детям-внукам тоже не отдадут. Людей ограбили и ничего не объяснили, кроме того, что уже после принятия решения пренебрежительно и брезгливо сказали им, что «все равно нужно было делать» и «надо потерпеть».

Можно ли к этим «надо» приложить список членов правительства России, начиная с его фактического руководителя Владимира Путина, готовых потерпеть за свой счет, а не за счёт народа?

Сказать о недостатке денег на здравоохранение, образование, оборону – и перед этим разработать проект федерального бюджета с профицитом в 2 трлн руб. – больше, чем все деньги, которые вытащит повышение пенсионного возраста из карманов граждан за все годы пенсионной аферы.

У министра труда РФ Максима Топилина спросили в тот же день, когда Антон Силуанов дал своё искромётное интервью, сколько денег необходимо для ликвидации бедности в России. Он ответил, что достаточно 800 млрд. То есть – половины от конфискованного у людей при повышении пенсионного возраста!

Бедность – бич нашей страны. Бедный человек беззащитен, унижен, болен нищетой как проказой, отодвинут от власти и одновременно бесконечно зависит от неё. Бедность угнетает, оскорбляет и озлобляет человека. Бедность – высшее проявление несправедливости. Бедность нетерпима, как сердечная боль. Власти, терпящие бедность в стране, бессердечны в самом простом смысле слова. Как бывают бессердечны бесчеловечные люди.

По данным Росстата, в России доход ниже прожиточного минимума получает около 20 млн чел. То есть каждый седьмой. Минимальный размер оплаты труда с 1 января составляет 11 280 руб., добавка к предыдущему (11 163 руб.) составила 117 (сто семнадцать) рублей. То есть на 11 163 руб. теперь прожить по официальной позиции правительства уже нельзя, но вот на 11 280 руб. – ещё можно.

В Псковской области доходы ниже прожиточного минимума по итогам 2017 года у 115 тыс. человек – 18% жителей области, практически у каждого пятого.

По другим (научным) критериям оценки уровня жизни бедность – это невозможность для человека пользоваться основными материальными жизненными благами. Таких людей в России около 35 млн чел. – почти в два раза больше, чем показывает официальная государственная статистика. Это – практически каждый четвертый житель страны.

Кто понимает это в правительстве России? Как можно управлять страной и удивляться естественно реакции возмущения униженных и ограбленных бедных людей?

Кто все эти люди? Что они делают в нашей стране? Как они сюда попали? С какой чужой планеты?

Шутки шутками, но настолько не понимать реальные обстоятельства жизни десятков миллионов человек могут только бесконечно чужие люди. Они живут в другом мире, в другом космосе, у них всё другое: доходы, расходы, дома, дворы, машины, магазины, одежда и обувь, еда на столе, другой запах в комнатах. Запах сытой жизни, цену которой они в полной мере даже не знают. Да и зачем знать, если уже живут так, если вопросы продолжительности и уровня жизни, охраны здоровья, отдыха и пенсий у этих людей решены вне зависимости от того, когда они сами решат отдохнуть от «дел государевых».

Кажется, они ждали даже вопли восторга от очередного «мудрого решения императора», ну в крайнем случае признание готовности к очередным жертвам: «идущие на смерть приветствуют тебя, Цезарь!». А народ не обрадовался.

«Мы живем под собою не чуя страны…», – это и про них тоже, тогда ещё несуществующих, написал Осип Мандельштам в 1933 году.

Разрыв между обществом и властью в России становится чудовищным. Это уже не разрыв – это пропасть, в которой сгорают иллюзии, надежды, жизненные планы и мечты. Сгорают жизни, люди.

В нашей стране сформирован во всей его завершенности, как ни затерто это слово, антинародный режим – власть, которая не слышит, не знает и не понимает народ. И не намерена слышать, знать, понимать. И признаёт это открыто.

Российские власти стали квалифицированной государственной машиной по промышленному производству вреда для людей. Очень опасная и очень вредная профессия.

Бедность пахнет местью, как серой. Месть – это опасно. Мстящий человек оправдывает себя унижениями, через которые он прошёл.

Пропасть между людьми и властью всегда заканчивается плохо. Никакие силовые структуры, никакие штыки не могут «заштопать», замаскировать эту пропасть – она кричит и требует справедливости, даже если «народ безмолвствует».

Из этой пропасти выросли в России 1917 год, крах государства, большевистский переворот и гражданская война, все репрессии – уничтожение крестьянства, всех сословий собственников, интеллигенции, священства, чиновников, военачальников, всех без исключения.

Из этой пропасти пахнет смертью в самом буквальном смысле слова, и не чувствовать этот запах могут только бесконечно чужие люди – словно живущие в космосе, на другой планете.

На такой планете и живут, не чуя страны, президент Путин и его правительство. В их мире, их космосе нет бедности и нищеты, не слышно слёз и криков, нет горечи и обиды простого маленького человека, у которого одна – такая короткая – жизнь, над которой хочется плакать.

Они живут за стеклом, в мире имперского величия несуществующей империи, всевластия и всесилия, видя себя вершителями судеб людей, страны и всего мира. Они никогда не думают о том, что поесть самим и чем накормить детей сегодня вечером и завтра утром.

А люди живут совершенно другой жизнью. Каждый день.

Рано или поздно, эта другая жизнь, которой помыкают как вынужденным обременением ныне сильные мира, потребует своё и отторгнет от себя чужих людей, потерявших связь с реальностью.

Приводить в порядок и благоустраивать Россию мы будем без них.

Лев Шлосберг, «Эхо Москвы»