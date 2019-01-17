Главный тренер «Гомеля» раскритиковал Федерацию хоккея Беларуси

Главный тренер «Гомеля» раскритиковал Федерацию хоккея Беларуси1
- 17.01.2019, 22:18
Олег Хмыль раскритиковал «реформы» в белорусском хоккее.
Главный тренер «Гомеля» Олег Хмыль, комментируя неудачное выступление команды на Континентальном кубке, обратил внимание, что представители федерации не интересовались делами команды в непростой период, передает «Трибуна».
«Это все – наша реформа. Результат Континентального кубка говорит сам за себя, что ни к чему хорошему это не привело.
Позиция федерации мне как-то вообще непонятна. Когда из команды уходят лидеры и мы едем на Суперфинал представлять не только «Гомель», но и страну… И никто из федерации не интересуется, почему, что и как. Чем помочь. Мы все-таки страну ехали представлять. Если честно, для меня это странно», – сказал Хмыль в эфире программы «Овертайм» на «Беларусь 5».
Ранее Олег Хмыль уже выступал с критикой в адрес ФХБ.