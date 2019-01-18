СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске 18.01.2019, 8:21

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Фото: Известия

Информацию опубликовала организация SITE.

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за взрывы дома и микроавтобуса в российском Магнитогорске.

Об этом со ссылкой на газету террористов пишет организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.

IS Claims Apartment Building Explosion, Bus Bombing in Russian City of Magnitogorsk https://t.co/Y40aHQ4BUO — SITE Intel Group (@siteintelgroup) 17 января 2019 г.

Отслеживающий деятельность боевиков телеграм-канал Directorate 4 публикует предположительно текст статьи, в которой говорится об ответственности ИГ за взрывы. Согласно переводу канала, в тексте указывается, что сторонники группировки смогли заложить взрывчатку в здании и привести ее в действие. Свое долгое молчание на эту тему группировка объясняет соображениями безопасности устроивших теракт.

Как пишет канал, никаких подробностей о взрывах, кроме общеизвестных, в своей статье ИГ не приводит.

Напомним, 31 декабря в российском городе Магнитогорск в жилом многоквартирном доме произошел взрыв, в результате чего обрушился подъезд.

Шесть человек были спасены, среди них - ребенок и 11-месячный младенец.

Погибли 39 человек.

Во вторник вечером, 1 января, в Магнитогорске неподалеку от дома, где случился обвал, взорвалась маршрутка. В результате взрыва погибли три человека.