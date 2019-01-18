Владелец «Белджи»: На автомобиле передвигаешься, как на старых «Жигулях» 34 18.01.2019, 9:44

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Фото: onliner.by

Купившие авто белорусы начали отзывную кампанию.

Далеко не все покупатели автомобилей «Белджи» полностью довольны приобретением. У Виталия кроссовер Emgrand X7 с первого дня покупки стал дергаться на определенных оборотах. Мужчина выяснил, что такая проблема есть у многих владельцев данной модели, и считает, что завод должен провести отзывную кампанию, пишет onliner.by.

«Покупал не Geely, а финансовый продукт»

Виталий приобрел кроссовер 18 декабря прошлого года. Его выбор пал на Emgrand X7 с 2-литровым бензиновым мотором и автоматической коробкой передач. Привод у этой модели бывает только передним. Если вы забыли, напомним: Emgrand X7 выпускается не с 2018 года, а с 2013-го. В прошлом году его начали производить на новом заводе «Белджи» по полному циклу, а до этого кроссовер (еще дорестайлинговый) собирали крупным узлом в Борисове. В общем, модель немолодая, и детские болезни должны были давно исправить. Но, судя по всему, пока «прививки» весьма успешно исправляли старые недуги, у автомобиля появились новые болячки.

— Честно, машину я покупал не из-за того, что она мне нравится. Я покупал не Geely, а финансовый продукт — автомобиль, можно сказать, шел в нагрузку. У меня достаточно большие пробеги, и машина нужна постоянно. Ознакомился с выгодным кредитом, который дается на автомобили «Белджи», и решил, что это оптимальный вариант для меня. Первый взнос составил всего 1500 долларов по курсу, — рассказал нам Виталий, приехавший на встречу на отцовской Toyota Camry. Его новенькая Geely в этот момент была у дилера. Буквально сразу после приобретения у кроссовера начала дергаться коробка передач, и сейчас продавец вместе с производителем пытаются решить вопрос.

Первые минуты после покупки

Неприятные нюансы обнаружились уже на парковке официального дилера, когда Виталий забирал машину. Сначала клиент обратил внимание на запотевшие изнутри фары. Сказали, что не беда — скоро образования влаги исчезнут. Но куда более серьезный недостаток Виталий выявил спустя несколько минут после получения ключей. Автомобиль неприятно дергался на ходу. Мужчина сразу же позвонил представителю дилера, с которым только что попрощался.

— Мне сказали, что это тоже пройдет — мол, до 5000 километров коробка адаптируется под мой стиль вождения. Простите, но я купил машину и хочу на ней ездить, а не ждать, когда пройдут какие-то там адаптации. В итоге решил покататься и посмотреть, уменьшится ли вибрация. На следующий день повез ребенка в школу и стало еще хуже. На автомобиле буквально невозможно было передвигаться. Знаете, как на старых «Жигулях» — когда забываешь достать подсос и при езде «на холодную» машина начинает дергаться. Вот по ощущениям что-то похожее, — рассказал Виталий.

Проблема проявлялась только в режиме Drive на оборотах двигателя до 2000 (особенно сильно — при 1300—1400 об/мин). При добавлении газа дерганья исчезали, поэтому езда по трассе дискомфорта не вызывала. На нейтральной передаче мотор хорошо работал в любом диапазоне. Иными словами, корни возникшей проблемы уходят в недры коробки передач. Получается, здесь либо механический дефект самой трансмиссии, либо некорректно настроено ПО. Для того чтобы хоть как-то передвигаться на машине, Виталий активировал ручной режим и понижал передачу (повышая тем самым обороты), как только кроссовер начинал дергаться. На прогретом автомобиле «пинки» не исчезали, но становились менее заметными.

Компьютерная диагностика ошибок не показала

— Несколько раз звонил менеджерам и объяснял, что на машине невозможно ездить. Мне повторяли, что это адаптация коробки. В итоге я сам приехал к ним в автосалон и продемонстрировал проблему. Кстати, запотевшие фары так и не отпотели — вместо этого они покрылись изнутри льдом. Но это ладно, у них даже в инструкции по эксплуатации написано, что запотевания до 50% площади фары — норма. А вот проблему с коробкой передач я хотел решить. К дилеру на Орловской, где я покупал автомобиль, приехал представитель завода, и они со специалистом по гарантии поехали тестировать машину. Я остался в шоу-руме. Приехали через минут 40 и говорят, что проблемы нет. Как так?! В итоге проехались вместе со мной и признали, что дерганья коробки действительно имеются. Но зафиксировать наличие дефекта документально отказались, ссылаясь на то, что завод допускает такое поведение коробки во время адаптации, — рассказал нам Виталий.

Далее была компьютерная диагностика, которая никаких ошибок не показала. Дилер попросил оставить машину, чтобы попробовать избавиться от проблемы с помощью другой прошивки коробки передач. Спустя какое-то время Виталий приехал узнать, как дела с автомобилем, и ему отдали ключи от кроссовера с обновленным ПО. Дерганья не исчезли, но на сервисе сказали, что нужно проехать 100 километров, чтобы новая прошивка начала работать корректно. Виталий в этот же вечер съездил в Заславль и навернул круг по кольцевой. Три цифры на одометре изменились, а вот поведение коробки передач — нет. Проблема осталась, и с тех пор владелец Geely каждый день по несколько раз звонит на завод и дилеру.

Нашлись другие недовольные

За три недели Виталий проехал на своем кроссовере 2800 километров. За это время он обзавелся новыми знакомыми — в интернете нашел сообщества обладателей других Geely. Оказалось, что коробка передач дергается не только на его экземпляре. Собрав жалобы от 11 владельцев Emgrand X7, Виталий написал обращение в «Белджи». Он уверен, что пора отзывать партию «бракованных» автомобилей.

— Сейчас машина у дилера. Пробовали менять блок управления коробкой передач. Поставили с тестового автомобиля, который не «пинается». Не помогло. Перезалили новое ПО. Все равно машина дергается. На заводе говорят, что дали команду менять блок управления двигателем. Я звоню дилеру, а там заявляют, что никто им блок не давал, — возмущается клиент. Ситуация усложняется тем фактом, что Виталий «бодается» сразу с двумя организациями — официальным дилером «Лакшери Моторс плюс» и заводом «Белджи», которые порой не могут найти между собой общего знаменателя в решении проблемы.

На данный момент рекомендации завода следующие: если замена блоков управления (двигателя и коробки) не поможет решить проблему, то необходимо поменять трансмиссионную жидкость. Если и это не исправит ситуацию, придется менять всю коробку передач. По срокам ничего конкретного ни производитель, ни дилер сказать не могут, зато Виталию выдали подменную машину — Atlas.

Во время беседы с нами автовладелец акцентировал внимание, что недовольство в этом деле у него вызывает лишь несогласованная работа между дилером и заводом. В остальном его все устраивает, в том числе то, как с ним общаются отдельные представители обеих организаций. В СМИ мужчина написал с желанием обратить внимание на потенциальную проблему с АКП в Emgrand X7 и поспособствовать тому, чтобы производитель разобрался в ситуации.

Хотели как лучше, а получилось...

Этот же 6-ступенчатый «автомат» устанавливался на дорестайлинговый Emgrand X7, который продавался (и выпускался) в Беларуси с 2013 года. «Железно» коробки передач не поменялись, но китайцы обновили программное обеспечение данного агрегата (как и ПО двигателя). Хотели как лучше — трансмиссия стала быстрее переключаться и научилась адаптироваться под стиль конкретного водителя.

Комментарий завода «Белджи»:

«Проблема с работой АКП не единичная, но и не массовая. На сегодняшний день нам известно об 11 автомобилях, у которых выявлена некорректная работа автоматической коробки передач. Но пока мы не знаем, является ли это одной и той же проблемой или мы имеем дело с различными ситуациями. На модель Emgrand X7 ставится несколько версий ПО коробок, несколько разных блоков управления. Мы уже сталкивались с жалобами на работу АКП в первой партии. Там это решалось перепрошивкой блока двигателя. Есть вопросы, которые решаются путем замены блока управления непосредственно коробки. В случае с Виталием мы меняли блок управления коробкой и собираемся поменять блок управления мотором. Будем смотреть, поможет это или нет. В случае если не поможет и это, то, скорее всего, придется менять ему всю коробку передач.

Когда мы говорим о дерганной работе АКП, речь идет не о браке коробки передач, а о некорректной работе программного обеспечения. Мы уже запросили у китайцев новые коды для блока управления и постараемся решить эту проблему как можно скорее. Мы обзвонили тех людей, у которых возникли схожие симптомы работы трансмиссии, и записали их на сервис. Сейчас нам нужно узнать, одинаковые ли у них проблемы, и решить, как поступать дальше. Если дефекты носят разный характер, тогда будем решать все индивидуально. Если же это та же проблема, что у Виталия, тем лучше — исправим все по одной схеме.

Мы проверили саму коробку передач этого Emgrand X7. Она в порядке. Работает корректно, давление масла в норме, никаких механических дефектов нет. Проблема возникает на определенной скорости и на определенных оборотах. У автомобиля появляются вибрации, напоминающие пропуски зажигания. Коробка как бы „подвисает“. Причем если добавить или убавить газ, то коробка начинает работать нормально. Получается, здесь проблема взаимодействия блока управления АКП и блока управления мотором. Это мы уже установили. Сейчас будем искать выход из ситуации».

Когда проводится отзывная кампания

Завод организует сервисную отзывную кампанию, когда партия машин официально признается бракованной. Приведем пример. У машины начинает протекать багажник. Владелец приезжает на официальный сервис и просит устранить дефект по гарантии. Информация о заводском браке отправляется производителю. На каждом заводе есть служба качества, сотрудники которой обрабатывают такие обращения. По VIN-коду они отыскивают пять автомобилей, сошедших с конвейера до той машины, на которой выявили дефект, и пять автомобилей, выпущенных сразу после сборки «бракованного» экземпляра. Далее изучается, были ли по этим 10 машинам подобные обращения (в случае если эти автомобили уже были реализованы). Если же машины хранятся на складах, то они проверяются на наличие течи в багажнике. Дальше два сценария. Первый: если обнаруживается, что дефект действительно был у всей партии, завод объявляет расследование, а потом — отзывную кампанию. Второй: если в 10 машинах не нашли проблем, то партию расширяют еще на пять авто «до» и пять авто «после». Если не находят проблем и там, то бракованной признается только одна машина, которую чинят по гарантии.