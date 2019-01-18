«Баста»: Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? 5 18.01.2019, 10:35

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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ЛУКАШЕНКО

Обычно этих недалеких людей свергают.

Все диктаторы одинаковы. Себя окружают роскошью, живут в дворцах, обзаводятся дорогим барахлишком: самолетами там всякими, яхтами, «Майбахами» - тут, признаем, вкусы все-же немного разнятся. Граждан своих стран, обычно живущих в нищете, облагают непомерными налогами. За хорошую жизнь правителя нужно кому-то платить, пишет телеграм-канал «Баста».

Обычно этих недалеких людей свергают. Хуже всего, когда преемник неудачника не учится на его ошибках.

Сегодняшний гость Лукашенко — правитель Зимбабве Мнангагва — именно из таких. Не так давно его жадного предшественника Мугабе успешно сковырнули с трона разозленные подданные. Но Мнангагва полезных уроков из революции не извлек. Это и не удивительно — они из одной партии. И в то время, когда на родине снова вспыхнули протесты из-за роста цен, Мнангагва прилетел в Минск на самолете Boeing 787 Dreamliner в эксклюзивной VIP-компоновке, который стоит $300 миллионов долларов, а час аренды обходится в $74 тысячи.

Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? Вы там когда с Лукашенко самолетами меряетесь, на будущее хоть какие-то планы обсуждаете? Друзья Муаммар и Саддам не приходят во снах со словами «Мы немного перегнули, не повторяйте наших ошибок, может тогда повезет и отделаетесь камерами в Гааге»? Ваши подданные — не такие дураки, какими вы их считаете. Мы все видим и все понимаем. И у нас хорошая память.