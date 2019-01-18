Крещение-2019: список мест, где можно безопасно окунуться в прорубь в Беларуси 18.01.2019, 16:31

иллюстрационное фото tut.by

Уже сегодня вечером многие белорусы отправятся к водоемам.

Христиане ждут Крещения с особым трепетом. Это, по сути, единственный православный праздник, имеющий в своей основе не только духовную составляющую, но и некоторый экстрим, пишет interfax.by.

И возможность окунуться в специально оборудованную прорубь в разгар зимних морозов многие стараются использовать. Вне зависимости от веры. Остальные, нерешившиеся, за ними наблюдают – многие с завистью и намерением обязательно поплавать в ледяной воде через год.

Уже вечером 18 января многие белорусы отправятся к водоемам. Завтра, 19 января, окунания в проруби продолжатся.

Праздник корнями из Иордана

Крещение Господне – в первую очередь православный религиозный праздник, а не просто повод "поморжевать".

Считается, что 19 января Иисус Христос пришел Иоанну и попросил его покрестить. Тот сперва отказывался, сомневаясь в собственной значимости по сравнению с Христом, но потом согласился и трижды окунул Иисуса в воды Иордана недалеко от города Вифавара. Иоанна с тех пор начали величать Крестителем. А освященная вода является с тех пор символом: ее набирают в кубки и бутылки, пьют, в ней купаются, приписывая ей целебные свойства. Более того, многие верят, что если трижды окунуться в прорубь в праздник Крещения Господня, это очистит человека от грехов.

Где искупаться в Беларуси?

Легче всего определиться с местом крещенского купания можно, уточнив возможность окунуться в своем храме, либо самостоятельно изучив интерактивную карту МЧС. Спасатели создали карту дежурства ОСВОД в местах крещенских купаний (т.е. безопасного купания) не только в Минске, но и по всей Беларуси.

Среди мест, где рекомендовано окунаться в прорубь – Хойникская станция, Дрогичинский спасательный пост, Осиповичская спасательная станция, Несвижский ОСВОД и многие другие. Спасатели, а также дежурящие с ними медики будут на местах разъяснять желающим окунуться правила купания, а также будут оказывать помощь в случае необходимости.

В столице и Минском районе также оборудованы восемь спасательных станций, где со специальных площадок можно будет окунуться в Крещенскую прорубь под присмотром спасателей и медиков. Речь идет о водохранилищах Вяча (д. Пильница, 23 км от МКАД), Дрозды (ул. Веснинка, 2а), Криница (д. Заречье, 6 км от МКАД), Птичь (д. Волчковичи, 5 км от МКАД), Цнянское (ул. Кольцова), Минском море (д. Заречье, 7 км от МКАД и д. Качино, ул. Вокзальная, 10,7 км от МКАД), Комсомольском озере (ул. Прогрессивная, 29а).

Приехать в одно из этих мест на Крещенское купание можно будет в пятницу, 18 января, с 18.00 до 23.00, и в субботу, 19 января, на протяжении всего дня, с раннего утра до полуночи.

Богослужения в храмах

Праздник Крещения Господня относится к числу главных, двунадесятых, православных праздников. И, помимо так привлекающего светских людей зимнего купания в прорубях, ему также сопутствуют молитвы и особые, праздничные, службы во всех храмах страны, которые являются важными для воцерковленных людей.

Противопоказания к Крещенским купаниям: варикоз, атеросклероз, ОРВИ

Далеко не всем медики рекомендуют окунаться в ледяную воду, даже во время церковного праздника. Холодная вода способна вызвать спазм сосудов, справиться с которым далеко не всякому организму под силу. Особая опасность грозит тем, кто имеет варикозное расширение вен, атеросклероз, любые заболевания сердца и сосудов, дети и беременные, и даже сильно простуженные люди, у которых в данный период времени снижен иммунитет.

В идеале перед тем, как окунаться в прорубь, стоит проконсультироваться хотя бы с терапевтом, который может оценить состояние вашего здоровья и возможные риски.