Захаров: Сегодня хоккей в Беларуси укладывают в гроб 6 18.01.2019, 21:43

1,563

МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Главный тренер «Юности» вслед за наставником «Гомеля» раскритиковал главу Федерации хоккея Беларуси.

Главный тренер минской "Юности" Михаил Захаров удивлен словам главы Федерации хоккея Беларуси Геннадия Савилова о том, что МХЛ не имеет высококвалифицированных команд для соперничества с белорусской сборной U-20.

- Вы жаловались, что новый глава федерации никого не собирает. Тем не менее, на днях состоялось совещание белорусских хоккейных клубов. Было ли там предложено что-нибудь интересное и новое?

- Не знаю, что он там собирал... Пусть глава федерации прочитает очень хорошее интервью финского игрока, где он рассказал о том, как у них там устроено. Там четко написано, все в Финляндии решает тренерский совет. Ее все сейчас обсуждают. Благодаря тренерскому совету финны трижды за последние шесть лет стали чемпионами мира (речь о молодежной сборной). Если дословно, то "русские сильнее, быстрее, их больше, но мы за счет индивидуального мастерства пытаемся их обыграть, и нам это удается. У нас появились суперхоккеисты — Лайне, Ахо и другие". А у нас кто решает? Бережков, еще там кто-то...

- Было ли предложено что-то конкретное?

- Не знаю (смеется). Наумов Владимир Владимирович (экс-глава ФХРБ) поднял хоккей из гроба. Он в гробу был, когда он пришел! Просто поднял! А сегодня его укладывают в гроб, и Савилов последний гвоздь вобьет, судя по тому, что происходит. Если человек заявляет, что (хороших) команд нет в МХЛ! Вы почитайте, что в России пишут про него! Он заявляет, что нет сильных команд в МХЛ. Ребята, вы что? Нет человека, который бы не посмеялся от его слов!

Пятнадцать воспитанников МХЛ стали олимпийскими чемпионами (в 2018 году — прим). Лучший игрок Никита Кучеров из "Тампы", он также прошел МХЛ. Вот и все. А если наш председатель федерации говорит, что эта лига ноль, то ребят, можно только посмеяться с него, что сейчас все и делают, — рассказал Захаров в общении с корреспондентом "БХ".