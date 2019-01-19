Православные верующие празднуют Крещение Господне 19.01.2019, 9:13

Праздник установлен в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан.

Православные верующие сегодня празднуют Святое Богоявление, Крещение Господне.

Из Евангелия известно, что Иоанн Креститель, призывая народ к покаянию, крестил людей в водах Иордана. Иоанн считал себя недостойным крестить Иисуса Христа и стал удерживать его, говоря: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?" Но Иисус ответил ему: "Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду".

Тогда Иоанн повиновался и крестил Иисуса. Известно, что при крещении Спасителя Бог явил себя миру в трех лицах своего Божества: Бог Сын - Иисус Христос принимал крещение в Иордане, Дух Святой сошел на него в виде голубя, Бог Отец засвидетельствовал Иисуса Христа гласом с неба: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение". Поэтому Крещение по-другому называют Богоявлением.

Праздник начинается еще вечером 18 января, когда все православные отмечают Крещенский сочельник, во время которого после литургии в храмах совершается освящение воды. Второй раз вода освящается в сам праздник Богоявления. Освящая воду, священник опускает крест в специальную крещенскую прорубь. Люди верят, что в это время вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года. Ее дают пить тяжелобольным, ею освящают храмы и дома.

До наших дней сохранилась народная традиция окунаться на Крещение в прорубь. Считается, что во время обряда в воде, являющейся источником новой жизни, человек умирает для греха и воскресает для Бога.