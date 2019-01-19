«Цена за метр сумасшедшая, поток покупателей никакой» 34 19.01.2019, 9:23

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ФОто: tut.by

Что происходит с торговыми центрами для ИП.

Предприниматели говорят, что сейчас в Минске довольно сложно арендовать место в хорошем торговом центре. В частности с такой проблемой столкнулись ипэшники, которых выселили со второго этажа ТЦ «Экспобел».

«Если торговый центр с хорошим трафиком, туда не пробиться — пул арендаторов и арендные ставки сумасшедшие. А где аренда подъемная, и сам не поедешь — половина пустых мест и поток покупателей никакой», — рассказывает один из предпринимателей. Tut.by поговорил со специалистами в области торговой недвижимости и владельцами торговых центров и узнал, как обстоит дело с торговыми центрами для ипэшников.

«Мы хоть и в центре, но ситуация здесь и с продавцами, и с покупателями не очень»

По мнению экспертов консалтинговой компании Colliers International, форматы, предназначенные для ИП, с низким качеством торгового пространства, становятся все менее привлекательными. При этом некоторые объекты сложно перепрофилировать, поэтому они умирают. Тем не менее есть в Минске торговые центры куда многие предприниматели хотели бы попасть, но не могут в силу разных причин.

С проблемой аренды торгового места в «хорошем» ТЦ столкнулись ипэшники, которых выселили со второго этажа торгового центра «Экспобел».

— Если торговый центр с хорошим трафиком, туда не пробиться — там пул арендаторов и арендные ставки сумасшедшие, — рассказывает один из предпринимателей. — А туда, где аренда подъемная, и сам не поедешь — половина пустых мест и поток покупателей никакой.

К слову, «Экспобел» избавляется от ипэшников. Часть предпринимателей уже выселили. Вместо нескольких рядов торговых мест появится большой сетевой магазин. Продавцы говорят, что некоторые из тех, кого выгнали, переехали в торговый центр «Зеркало». «Так что там сейчас свободных мест почти не осталось».

— Я арендовал несколько мест, у меня большой ассортимент товара. Поэтому мне нужна довольно большая площадь. Во многих ТЦ, где торгуют ипэшники, таких просто нет, — озвучил еще одну проблему предприниматель.

Когда говорят, что в торговых центрах нет мест, звучит это довольно странно. Потому что когда приходишь во многие, половина роллетов опущена, а некоторые кажутся и вовсе вымершими. Что же о наличии свободных площадей говорят сами торговые центры.

— На конец прошлого года заполняемость у нас была почти 100%, — рассказали нам в товариществе собственников торгового центра «Силуэт».

Кстати, в конце прошлого года мы посещали этот торговый центр, многие точки были закрыты, особенно на цокольном этаже.

ФОто: tut.by

— То, что они закрыты, не значит, что не работают, — возразили в товариществе собственников. — Сейчас такое время, когда кто-то переезжает, в отпуск уходит. Но на конец года даже на цокольном этаже что-то арендовать было сложно. Ну если «Силуэт» и не на 100% заполнен, то на 95% точно. По заполняемости на начало этого года аналитику еще не проводили.

О том, что проблем с заполняемостью у них нет, сказала и администратор торгового центра «Немига 3».

— У нас занято 99% торговых площадей, — сказали в ТЦ. — Свободных точек практически нет. Если что-то освобождается, то быстро находится другой арендатор. У нас никогда торговые площади не пустовали, максимум 5−6 точек бывало свободно.

Кстати, продавцы торгового центра «Немига 3» отмечают, что проходимость в торговом центре достаточно большая. Но посетители в последнее время покупки стали делать реже.

— Переезжать отсюда конечно же мы никуда не собираюсь, да и некуда, — сказала одна из продавцов одежды в ТЦ. — Это лучший вариант в Минске.

Такой же ответ мы получили и в торговом центре «Европа».

— У нас торгуют не только ипэшники. В общем заполняемость хорошая. Из 150 магазинов пустует только 5, — сказали в «Европе». — Кто-то уходит, кто-то приходит, поэтому несколько свободных магазинов всегда есть. Стоимость аренды квадратного метра торговой площади от 10 до 25 евро. Аренда острова обойдется дороже — 30 евро за квадрат.

На то, что торговый центр пустеет, а покупателей становится все меньше, пожаловалась только продавец одежды из ТЦ «Импульс».

— Мы хоть и в центре находимся, но ситуация здесь и с продавцами, и с покупателями не очень, — делится женщина. — Некоторые переезжают в другие торговые центры. Скажем, мои недавние соседи по торговому месту теперь торгуют в «Силуэте». Людей мало, выручка никакая. Мы тоже подумываем о переезде, пока только не определились, куда податься. Потому что в других торговых центрах ситуация не лучше.

ФОто: tut.by

«Работать предпринимателям все тяжелее, выживают те, у кого есть уникальный товар»

Руководитель отдела ритейла ГК «Твоя столица» Артем Давидович говорит, что в Минске есть торговые центры, которые полностью заполнены, а есть полупустые и те, где вообще никого нет.

— К примеру «Немига 3» и «Силуэт» заполнены полностью. Причем в первом заполнен даже цокольный этаж. Там сама собой сформировалась концепция — на цоколе собраны продавцы, которые торгуют подарками, товарами для рукоделия, настольными играми и другими уникальными вещами. И люди туда за ними целенаправленно едут. Плюс ТЦ размещается на Немиге, там хороший трафик. Поэтому пустовать он не может, — пояснил Артем Давидович. — Если говорить про торговые центры возле Комаровки, то «Силуэт» заполнен. А вот «Зеркало» еще недавно был полупустым.

Как пример торгового центра, где полно свободных торговых мест, можно привести первую очередь «Титана», отмечает эксперт.

— В первой очереди торгового центра «Титан» в свое время собственник сделал реконцепцию — торговый центр со спортивными товарами. Первый этаж там заполнен, только одно помещение свободно, а вот на втором этаже хватает вакантных мест. Переделка старого формата в какую-то узкую специализацию — идея хорошая, она может дать проекту новую жизнь. Но, на мой взгляд, здесь не совсем верно была выбрана тематика, потому что тема со спорттоварами не развита у нас в стране. Операторов практически нет, которые работают с такими товарами. Да и ипэшников, которые их возят, не очень много.

Специалист считает, что некоторые ТЦ пустуют потому, что предпринимателей остается все меньше, а торговых площадей то же количество.

ФОто: tut.by

— Работать предпринимателям все тяжелее, выживают те, у кого есть какой-то уникальный товар, который не купить у сетевых операторов, или те, у кого наработана большая клиентская база, — поясняет Артем Давидович. — Да и сильный ипэшник не хочет сидеть в полупустом торговом центре. Своя аудитория — это хорошо, но и импульсные покупки, трафик никто не отменял. Поэтому они начинают кучковаться в какие-то сильные объекты.

По его мнению, ситуация с заполняемостью ТЦ может изменяться, потому что «предприниматели — это не сетевые магазины, которые вкладывают деньги в помещение, ипэшник по сумкам вещи сложил и переехал в другой торговый центр, где условия работы для него более выгодные».