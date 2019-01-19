В этом году США могут стать неоспоримым лидером в добыче нефти 1 19.01.2019, 10:00

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В основном благодаря активной разработке сланцевых месторождений.

Соединенные Штаты могут стать неоспоримым мировым лидером в добыче нефти к середине 2019 года. С таким прогнозом выступило Международное энергетическое агентство.

Согласно прогнозу его аналитиков, производство нефти в Соединенных Штатах вырастет в нынешнем году почти до 13 миллионов баррелей в день. В декабре 2018 года в США добывалось 11 миллионов 800 тысяч баррелей нефти в день, что больше объемов нынешней добычи и в Саудовской Аравии, и в России. Однако у Саудовской Аравии есть резервы повышения добычи до 12 миллионов баррелей.

К лету нынешнего года объем производства американской нефти скорее всего превысит 12 миллионов баррелей в основном благодаря активной разработке сланцевых месторождений.