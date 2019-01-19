На лидеров КХП БНФ составили протоколы за замену трухлявого креста в Куропатах 3 19.01.2019, 12:20

Фото: facebook.com

«Нанесен ущерб историко-культурной ценности», полагают идеологи райисполкома.

Исполняющего обязанности председателя Консервативно-христианской партии БНФ Юрия Беленького и секретаря управы партии Валерия Буйвола 18 января вызвали в Минский райисполком на заседание идеологического отдела, сообщает «Радыё Свабода».

На них составили протокол за установление креста в память о литовцах, расстрелянных в Куропатах - они «нарушили порядок и условия выполнения работ на историко-культурной ценности».

Фото: facebook.com

27 декабря прошлого года группа, в составе которой был Юрий Беленький, заменила старый истлевший крест. Новый крест сделали граждане Литвы - «в стиле литовского народного искусства». Во время установки нового креста в Куропатах находились два работника лесхоза, которые не выказывали претензий к работам, которые позже были признаны «нанесением ущерба» мемориалу.

Крест исчез через два часа после установления - как выяснилось, его вывезли работники лесхоза, теперь хранят на своей территории. На следующий день глава Общественной дирекции Народного мемориала Александр Чехольский потребовал, чтобы лесхоз вернул крест - представители лесхоза отказались.

Представители КХП БНФ собираются обратиться в прокуратуру и к международной общественности, чтобы обжаловать действия властей, которые они считают незаконными и вандальскими.

Мемориал в Куропатах был основан не государством, а общественностью. Кресты в урочище устанавливались простыми гражданами с 1988 года. Государственный мемориальный знак появился в Куропатах только в 2018 году.

Председатель КХП БНФ Зенон Позняк возмутился протоколами: «уничтожили крест от народа соседнего государства, а организаторов построения всемирно известного Мемориала на месте коммуно-российских расстрелов стали преследовать».