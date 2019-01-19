В Гомеле представили Эйфелеву башню из шоколада 2 19.01.2019, 13:18

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Фото: gp.by

Приобщиться к вкусному искусству можно до 1 апреля.

Выставка «Искусство шоколада» уже побывала в 20 городах мира, ее оценило более миллиона человек. Возможность составить собственное мнение у гомельчан и гостей города будет на протяжении двух с половиной месяцев, пишет gp.by.

К слову, искусные мастера готовили экспозицию дольше — четыре месяца. На ее создание ушло около двух тонн шоколада. Только на «строительство» Эйфелевой башни потребовалось 65 килограммов любимого многими лакомства.

Фото: gp.by

Фото: gp.by

Очевидно, не меньше весит белый рояль. В день открытия выставки зрители то и дело присаживались за него, чтобы сделать фото.

Фото: gp.by

Попали на их страницы в социальных сетях и снимки со всевозможными яствами, забавными животными, воздушным платьем цвета слоновой кости.

Фото: gp.by

Фото: gp.by

Фото: gp.by

Фото: gp.by

Фото: gp.by

Фото: gp.by

Как рассказали представители компании The Art of Chocolate Internationa расцветки, близкие к натуральным, экспонаты из шоколада получают благодаря красителям. Особенно радует глаз розовый фламинго.

Фото: gp.by

Фото: gp.by

Фото: gp.by

Не сразу отличишь от оригинальных и шоколадные шашки, шахматы. Пробовать их на вкус, разумеется, нельзя, а вот сыграть партию-другую никто не запрещает.

Фото: gp.by

Фото: gp.by

Приобщиться к вкусному искусству до 1 апреля можно в музее дворцово-паркового ансамбля. Тех, кто купит билет, ожидает приятный бонус — экспозиция ОАО «Спартак». Одно из старейших предприятий Гомеля в этом году отпразднует 95-летие, что послужило поводом вспомнить историю и рассказать о его достижениях.