В Калинковичах нашли сожженное такси и тело водителя 5 19.01.2019, 13:44

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Обстоятельства случившегося пока неизвестны.

19 января в лесном массиве в Калинковичах обнаружили горящую машину службы такси. После в одной из деревень района нашли тело водителя без признаков жизни. Об этом сообщает сайт УВД Гомельского облисполкома.

«В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Калинковичского РОВД было установлено лицо, подозреваемое в совершении преступных деяний», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемым стал неработающий житель Калинковичей 1993 года рождения. Мужчина ранее не был судим, но его не раз привлекали к административной ответственности за различные виды правонарушений.

Других деталей происшествия ведомство не сообщает. На месте преступления работает следственно-оперативная группа, специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.