Владимир Непомнящих: Хочу напомнить о ситуации со свободой слова в Беларуси 20.01.2019, 14:44

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Владимир Непомнящих

Гомельский демократ довел до сведения ООН информацию о блокировке независимых сайтов.

Гомельский активист Объединенной гражданской партии (ОГП) Владимир Непомнящих получил сообщение из Комитета ООН по правам человека о регистрации его жалобы (дело №3234/2018). В международной инстанции партиец обжалует запрет властей на проведение в Гомеле протестного пикета против блокировки сайта «Белорусский партизан», сообщает «Гомельская весна».

Протестную акцию Непомнящих намеревался провести в декабре 2017 года, но Гомельский горисполком не разрешил заявленный пикет. Суд, в котором данное решение было обжаловано, стал на сторону горисполкома. Не удовлетворили жалобу оппозиционера также и областной суд.

«Во время пикетирования мы хотели напомнить горожанам не только о блокировке властями неугодного им сайта, но и на ситуацию со свободой слова в стране в целом. К сожалению, белорусская власть не слышит и не желает слышать гражданское общество», - заявил Владимир Непомнящих.

Заявитель считает, что государство, а в частности Гомельский горисполком, нарушает фундаментальные права граждан — на свободу мирных собраний и выражения мнений, предусмотренные статьями 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Он также указывает, что в 500-тысячном Гомеле власти определили только несколько отдаленных от центра города мест для проведения пикетов и митингов, а за их проведение нужно еще и заплатить скорой помощи и коммунальным службам.

«Правительство не выполняет международные обязательства по обеспечению гражданских и политических прав, поскольку национальное законодательство о массовых мероприятиях содержит двусмысленные и расплывчатые нормы, которые могут трактоваться и трактуются по-разному. На практике эта ситуация приводит к фактическому табу в стране на свободу мирных собраний и выражения мнения», — прокомментировал жалобу правозащитник Леонид Судаленко, защищающий права человека на международном уровне.

По его словам, это уже 288-я жалоба, поданная гражданами Беларуси в Комитет ООН по правам человека начиная с 1992 года, когда белорусы получили право жаловаться на нарушение прав в индивидуальном порядке на международном уровне.

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