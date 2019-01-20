«Тунеядцы» получат в феврале первые потяжелевшие жировки 7 20.01.2019, 15:24

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Как это будет выглядеть на практике?

С этого года не занятые в экономике трудоспособные граждане должны полностью оплачивать коммуналку. Как это будет выглядеть на практике, выяснял корреспондент агентства «Минск-Новости».

Первые жировки с новыми суммами граждане, не занятые в экономике страны, получать уже в феврале: с 1 января им насчитают по полным тарифам горячую воду. А позже, с 1 октября, по экономически обоснованным тарифам придется платить и за отопление.

— С 1 января 2019 года оплата за ЖКУ в типовой двухкомнатной квартире (площадь 48 кв. м с тремя проживающими) увеличится примерно на 6,5 рубля, если один проживающий включен в список, и на 13 рублей, если два проживающих в списке, — пояснил первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович.

Все не занятые в экономике трудоспособные граждане учтены и собраны в отдельную базу, доступ к которой открыт для всех граждан. По состоянию на конец 2018 года их там числилось около 500 тысяч человек.

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы». Cоставлять списки будут специальные комиссии, которые работают с личной информацией белорусов.

Не раз заявлялось о том, что «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».