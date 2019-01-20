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В Афганистане террорист атаковал конвой губернатора

  • 20.01.2019, 17:10
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Фото: Reuters

Восемь человек погибли, десять получили ранения.

В Афганистане произошло нападение на автоколонну губернатора южной провинции Логар, в результате которого погибли восемь членов сил безопасности Афганистана.

Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь полиции Логар сообщил, что террорист-смертник взорвал автомобиль со взрывчаткой рядом с конвоем губернатора на главном шоссе между Логаром и столицей Кабулом. Губернатор в результате взрыва не пострадал.

"К сожалению, 10 человек ранены, и число пострадавших может возрасти", - сказал он, добавив, что в конвое находился и начальник разведки провинции, но он не пострадал.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Талибан".

Провинция Логар, расположенная примерно в 75 км от Кабула, известна как стратегический путь в столицу и уязвима к атакам из-за активного присутствия талибов в большинстве районов провинции.


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