закрыть
21 января 2019, понедельник, 12:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Фотофакт: Брестским «тунеядцам» начали приходить смс

2
  • 21.01.2019, 10:42
  • 2,608
Иллюстрационное фото

Брестчан зовут на «комиссию» с помощью смс.

Вот такое сообщение недавно получила читательница БрестСИТИ.

«Уважаемый абонент, Вы отнесены к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике... Рекомендуем обратиться в комиссию: ул.Московская, 273, к.½; тел.409544; пн-пт: 8-17ч, об.:13-14ч.»

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы». Cоставлять списки будут специальные комиссии, которые работают с личной информацией белорусов.

Не раз заявлялось о том, что «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».


популярное за неделю

Мнение

Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»
Меняем министра на мешок картошки
Меняем министра на мешок картошки Ирина Халип
Простой вопрос - куда бежать?
Простой вопрос - куда бежать? Владимир Халип
Сеанс психотерапии для диктатора
Сеанс психотерапии для диктатора Валерий Карбалевич