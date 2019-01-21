Фотофакт: Брестским «тунеядцам» начали приходить смс 2 21.01.2019, 10:42

2,608

Иллюстрационное фото

Брестчан зовут на «комиссию» с помощью смс.

Вот такое сообщение недавно получила читательница БрестСИТИ.

«Уважаемый абонент, Вы отнесены к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике... Рекомендуем обратиться в комиссию: ул.Московская, 273, к.½; тел.409544; пн-пт: 8-17ч, об.:13-14ч.»

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы». Cоставлять списки будут специальные комиссии, которые работают с личной информацией белорусов.

Не раз заявлялось о том, что «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».