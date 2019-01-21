Жители одного из районов Гомеля вышли на стихийный митинг 21.01.2019, 11:28

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Гомельчане недовольны капитальными ремонтными работами.

Гомельский район «Старый Аэродром» — место для жизни весьма комфортное. Здесь, в отличие от новых коммерческих застроек, есть вся необходимая социальная инфраструктура: детские садики, школы, бытовые и культурные учреждения, пишет gomel.today. Но микрорайон возводился в 60-70-е годы, и многие здания нуждаются в серьезном ремонте.

Дому Малайчука, 41 в этом смысле сначала повезло: 7 лет назад здесь начали делать основательный ремонт. Однако когда его закончили, жильцы остались недовольны. Крышу перекрыли плохо, и в некоторые квартиры просто затекала вода.

Поэтому в этом году тут вновь стали готовиться к капитальным ремонтным работам. Однако уже их начало вызвало у жителей, наученных горьким опытом, тревогу. К подготовительным работам приступили 8 января в сильный мороз. По словам жителей, утеплительный материал очень некачественный. Но самое главное — вообще непонятно, кто эти работы производит и к кому обращаться? Вопреки требованиям, паспорт объекта со всей информацией о заказчике, подрядчике и ответственных лицах не был установлен. Не известна ни смета нового капремонта, ни его сроки.

Для прояснения ситуации на 17 января было назначена встреча жильцов и администрации ЖЭУ. По закону она должна состояться не позднее чем за 30 дней до начала работ. Однако в последний момент сотрудники ЖКХ встречу отменили. Но люди решили проводить собрание сами.

Холодные трубы и накаляющиеся страсти

Собрание жителей, на которое пришло около 80 человек, проходило весьма бурно. Особый накал ему в эти зимние дни придало следующее обстоятельство — в доме отключили горячую воду. И уже три дня как его стены и трубы медленно остывают. Хорошо еще, что в последнее время не было сильных морозов.

Гражданский активист Валерий Слепухин говорит:

— Все попытки жителей выяснить, кто является подрядчиком при проведении этих работ, успехом не увенчались. Несмотря на все звонки и многочисленные обращения людей в различные инстанции. Как сообщили мне, в городском ЖКХ сейчас проходит некое организационное переформирование. Из-за этой неразберихи до сих пор не назначены ответственные за проведение работ на доме Малайчука, 41. Жители рады капитальному ремонту их дома. Но нынешний формат его проведения их совершенно не устраивает. Необходимо утепление не только торцов здания, но и всего дома. Как например, это сделано на соседнем здании.

Однако почему один жилой дом утепляют «по полной», а другой — в «экономном» варианте, жильцам никто не объяснил. Отсюда появляются предположения, что в действительно капитально утепленном доме собственниками квартир является и кто-то из начальства. После эмоциональных дебатов собрание жителей приняло резолюцию. Она содержит следующие пункты:

- нанять на общественные деньги квалифицированных юристов, которые обеспечат правовую базу соблюдения интересов жителей;

- собрать подписи под обращением к горисполкому и руководству ЖКХ с требованием предоставить всю информацию о подрядчиках, планируемых работах и их смете;

- использовать для проведения капремонта только качественный материал, чтобы не пришлось опять переделывать и тратить бюджетные деньги;

и главное — добавить в список планируемых работ пожелания самих жильцов.

Кстати говоря, в прошлом году было принято постановление совета министров РБ, предусматривающее — собрание жильцов должно проводиться задолго до начала ремонта, а мнения жителей, высказанные на нем, обязаны быть учтены заранее — в проекте ремонтных работ. Правда, работы под «индивидуальный заказ» предусматривают и дополнительные денежные сборы с жильцов.

Жители, если судить по их выступлениям, настроены весьма решительно. Выступавшие люди говорили, что будут писать обращения вплоть до администрации Лукашенко, а если понадобиться, то готовы и стать в пикет с плакатами у горисполкома.

Попытки журналистов уточнить информацию в ЖЭУ-13 успехом не увенчались. По номерам, которые отвечали, им говорили, что это вне их компетенции и давали номер приемной ЖУ, где был включен автоматический режим. Ситуацию прояснил директор КЖРЭУП «Центральное» Александр Гвоздев:

— Подрядчиком работ на жилом доме Малайчука, 41, выступает организация «Сантехэлектромонтаж». Именно она выиграла тендер в соответствии с действующим законодательством. Паспорт же объекта не был установлен по причине того, что в настоящий момент еще не готовы все разрешительные документы. Почему приступили к работам без наличия разрешительной документации? Но на сегодняшний день капремонт там не начинали, ведутся только подготовительные работы. Организация имеет право установить строительный городок, огородить площадку и так далее. По причине того, что не были пройдены все предварительные разрешительные процедуры, не состоялось и собрание с участием жителей. Как только разрешение будет, мы обязательно соберем жильцов, учтем все их пожелания, заключим с ними соответствующие договора.

Что касается отключения горячей воды, то директор КЖРЭУП «Железнодорожное» сообщил, что к капремонту это никакого отношения не имеет. Очевидно, имеет место какая-то аварийная ситуация. В настоящий момент на место выехали специалисты.