«Баста»: Власти установили план по «тунеядцам» 21.01.2019, 11:39

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В зависимости от территории и населенного пункта — от 5% до 8% взрослого населения.

Этот документ прислали из Орши, пишет Telegram-канал «Баста!». Подписан заместителем председателя райисполкома Селивановым. Документ разослали по всем товариществам собственников и жилищных кооперативов еще в конце декабря. Потребовали предоставить все данные о гражданах, зарегистрированных в жилых помещениях с подробной информацией о них. Интересно, что это произошло уже после ввода в действие «тунеядской» базы данных. Для чего же властям потребовалось дополнительно срочно собирать новые данные?

Ответ оказался прост. Как позже сообщили наши источники в Оршанском райисполкоме, по количеству «тунеядцев», оказывается, у властей тоже есть план. В зависимости от территории и населенного пункта — от 5% до 8% взрослого населения. Проанализировав базу данных, в Минске обнаружили, что некоторые районы до нужной цифры не дотягивают и в срочном порядке требуют исправить «недочет». Ну а о повышенном внимании к Оршанскому району мы уже писали ранее. Если «вертикальщики» не справятся с поставленной задачей — им грозят новые визиты минского начальства с последующими «оргвыводами».

Крайними, как всегда, будут не чиновники-терпилы, а обычные люди. А, может быть, и нет. Терпение у белорусов в последнее время, как показывают события 2017 года, уже не самая сильная черта.