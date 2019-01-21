Борис Тасман: Кто провернул чудо-операцию массовой натурализации россиянок и сколько стоят эти чудеса? 1 21.01.2019, 20:23

Борис Тасман

Обозреватель «Прессбола» рассказал, как пытался узнать у чиновников о массовом завозе россиян для сборной Беларуси по биатлону.

Обозреватель "Прессбола" Борис Тасман рассказал захватывающую и обескураживающую историю о том, как он безрезультатно пытался получить комментарий ответственных работников Минспорта по поводу массового завоза россиян для сборной Беларуси по биатлону.

- Произошедшая натурализация породила общественный интерес, неоднозначную реакцию и множественные вопросы к спортивной власти. Например, почему вдруг так много, кто провернул эту чудо-операцию и сколько стоят эти чудеса?

Вспомнилось, как после Пхенчхана сотрудник Минспорта Игорь Юдчиц во время телешоу на одном из белорусских каналов рассказал, что в его ведомстве есть подразделение, которое ведет планомерную работу по рекрутированию легионеров под наши знамена. Поэтому 6 ноября автор этих строк в попытке узнать подробности позвонил Игорю Николаевичу и попросил о встрече. Увы, собеседник после некоторой паузы отказал, сославшись на инструкцию, согласно которой не имеет права беседовать с прессой без санкции руководства.

9 ноября я сделал повторный звонок — и вновь безрезультатно. Как оказалось, замминистра спорта Александр Барауля наложил запрет на общение Юдчица с прессой. Не оставалось ничего иного, как набрать номер самого Александра Ивановича. Его секретарь Алена Владимировна добросовестно отвечала на звонки, но соединить с шефом не смогла: он все время был занят. 12 ноября мы отправили по электронной почте письмо, получение которого секретарь подтвердила.

Замминистра не откликнулся. 20 ноября минувшего года в "ПБ" под рубрикой "На наш каравай" вышла статья "Легионеры в белорусском спорте: так ли они нам необходимы?" Она завершалась открытым обращением к замминистра.

На этот раз реакция с Кирова, 8, последовала незамедлительно. В тот же день автору позвонил пресс-атташе Минспорта Владимир Нестерович и от имени Бараули предложил прислать интересующие нас вопросы, поскольку из-за занятости у того нет возможности встретиться для беседы. Не сказать, что такой вариант обрадовал, но мы вошли в положение замминистра и 29 ноября отправили на его электронный адрес 20 вопросов, получение которых нам подтвердили. С той поры связь с Минспорта оборвалась. Оттуда не последовало ни ответов, ни звонков.

Следующий наш запрос был отправлен 4 января. Барауля оставил без внимания и это письмо. Через десять дней, 14 января, мы напомнили Барауле о предложении-обещании через пресс-атташе Нестеровича. На этот раз промолчал и обычно аккуратный Владимир Евгеньевич. Остается предположить, что острота вопросов лишила дара речи ответственных чиновников.