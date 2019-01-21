Мэй назвала три принципа пересмотра соглашения по Brexit 21.01.2019, 20:30

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Британский премьер анонсировала дальнейшие шаги по выходу.

В понедельник, 21 января, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о намерении реализовать Brexit, допустив возможность изменения условий соглашения о выходе королевства из Европейского союза. Это соглашение Мэй согласовала с Брюсселем в ноябре, но не смогла заручиться поддержкой депутатов в палате общин (нижняя палата парламента), чтобы утвердить документ. По итогам голосования, против выступили 432 законодателя, за — 202, передает РБК.

Анонсируя дальнейшие шаги правительства, Мэй уточнила, что не собирается ни продлевать окно переговоров с ЕС, которое истекает 29 марта, ни проводить второй референдум о выходе из союза. Британцы вынесли свой вердикт в июле 2016 года, когда проголосовали за Brexit, и такое решение не должно быть подвержено пересмотру, сказала она.

В своем обращении к депутатам парламента Великобритании Мэй назвала три принципа, которыми она намерена руководствоваться при пересмотре соглашения. Во-первых, она призвала проявить больше внимания к предложениям от других партий. Во-вторых, премьер обещала удовлетворить просьбу, с которой выступают члены оппозиционной Лейбористской партии — предоставить гарантии соблюдения прав работающих в Великобритании граждан после Brexit, не допустить ухудшения условий их работы после выхода из ЕС и общеевропейских норм.

В-третьих, Мэй указала на возможность преодолеть беспокойство соратников по правящей Консервативной партии и представителей Демократической юнионисткой партии (ДЮП) Северной Ирландии относительно так называемого механизма backstop. Он обязывает Британию следовать некоторым регламентам Союза после Brexit. Механизм будет активирован в том случае, если Британия и ЕС не смогут достичь соглашения, позволяющего избежать появления физической границы между Республикой Ирландия (член ЕС) и Северной Ирландией (часть Соединенного Королевства).

Мэй обозначила два недостатка backstop. Первое из них — отсутствие временных рамок сроков действия механизма и невозможность Британии выйти из него без согласия ЕС. Вторая проблема — требования, которые активация backstop накладывает на Северную Ирландию. Речь идет, в частности, о необходимости Белфасту следовать регламентам ЕС. Премьер пообещала выслушать беспокойства законодателей ДЮП и консерваторов и вернуться к столу переговоров с Евросоюзом.

В понедельник министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил ограничить срок действия механизма backstop двумя годами. Однако в Брюсселе к компромиссам по вопросу ирландской границы не готовы. Об этом в понедельник заявил главный переговорщик по Brexit от Еврокомиссии Мишель Барнье. По его словам, согласованная в ноября сделка о выходе Британии из ЕС — лучшее, что может предложить союз. В то же время Барнье сообщил о готовности к дискуссиям по так называемой «политической декларации» — документу о том, на каких условиях Лондон и Брюссель будут сотрудничать после Brexit.