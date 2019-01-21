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Десять человек погибли в результате пожара на судах в Керченском проливе

  • 21.01.2019, 21:01
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Фото: РИА Новости

Всего в экипаже двух судов входили около 30 моряков.

В результате пожара, произошедшего на двух судах в Керченском проливе, погибли десять человек.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства морского и речного транспорта.

По данным агентства, спасены 14 человек. Всего в экипажи двух судов, по предварительной информации, входили около 30 моряков — граждане Турции и Индии.

Пожар произошел на борту танкеров «Канди» и «Маэстро», которые ходят под флагом Танзании. Они находились в нейтральных водах.

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта рассказали, что на одном из судов произошел взрыв, когда между ними шла перевалка топлива. Затем пожар перекинулся на другой танкер. Чтобы спастись, моряки прыгали за борт.


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