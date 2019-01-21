МИД Дании: ЕС может ввести санкции против РФ из-за захвата украинских моряков 21.01.2019, 21:40

Поведение РФ в районе Керченского пролива, является неприемлемым, заявил министр иностранных дел Дании.

Европейский союз готов рассмотреть возможность введения санкций против России из-за захвата украинских моряков в районе Керченского пролива Об этом 21 января в Twitter написал министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

"Россия до сих пор удерживает 24 украинских моряка. Если их не выпустят в ближайшее время, ЕС придется рассмотреть санкции против России", – заявил министр.

Самуэльсен добавил, что поведение России в Азовском море является неприемлемым.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Russia still detains 24 Ukrainian seamen. If not released soon #EU will have to look into sanctions against Russia. Unacceptable behaviour at the Sea of Azov. #dkpol — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 21 января 2019 г.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".

Всем морякам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.

15–16 января 2019 года Лефортовский суд Москвы продлил 21 моряку срок содержания под стражей до 24 апреля, еще троим – до 26 апреля.

Украина считает моряков военнопленными и требует их немедленного освобождения.

В январе вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что против РФ могут быть введены санкции из-за захвата украинских военных кораблей и моряков в Черном море.