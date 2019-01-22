Водитель троллейбуса: Чтобы успокоиться, ем конфеты 2 22.01.2019, 8:23

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Фото: tut.by

Белоруска рассказала, как справляется с заносами на обледенелой дороге.

Крутой занос троллейбуса на обледеневшем проспекте Пушкина в эту пятницу в Минске очевидцы обсуждают до сих пор. К счастью, машина вышла из сложной ситуации легко и без пострадавших. «Водитель — молодец, нервы железные, но, наверное, поседел», — предполагали под роликом комментаторы.

Сайт tut.by отыскал того самого «железного» водителя троллейбуса и пообщался с ним, а точнее — с ней: Валентиной Семенчуковой.

— Да что вы, какой из меня герой, придумали! Это ведь работа такая, — всплеснула руками и застенчиво спрятала улыбку в пушистый меховой воротник Валентина Семенчукова, водитель троллейбуса № 33 столичного маршрута ГП «Минсктранс».

В управлении троллейбусом наша героиня не новичок — пришла в профессию около 20 лет назад. Женщина помнит, как давным-давно ездила еще на «древнем» ЗИУ — троллейбусе без электроники, «не то что сейчас!». Но работу свою тяжелой не считает: привыкла, и все в ней нравится.

— Всякие экстренные ситуации бывали, но то, что произошло в пятницу, — никакими словами не передать, — призналась Валентина.

18 января она заступила на работу во вторую смену — в 15.44 была уже на линии. По словам водителя, днем дорога была нормальная, а вечером за короткое время все резко изменилось.

— Потому что сначала была температура плюс три, а потом резко пошел снег, а температура снизилась до минус трех. Проезжая часть превратилась в лед, — вспоминает женщина.

Троллейбус под управлением Валентины вечером выполнял очередной рейс. По обледеневшему проспекту Пушкина машина двигалась очень медленно — километров 15−20. В какое-то мгновение троллейбус стал неуправляемым — его понесло по льду и начало разворачивать.

— Никакого страха я в тот момент не ощущала и потом не обливалась. Думала только о том, что надо сохранить троллейбус, себя и пассажиров — их был полный салон, час пик же!

Выводить из заноса троллейбус женщина умеет — опыт вождения-то огромный! Вот и в тот момент она лихо выворачивала руль то в одну, то в другую сторону — выравнивала машину.

В какой-то момент заднее правое колесо стукнулось о бордюр, троллейбус от этого притормозил, но машину повело в сторону, хотя после этого она быстро выровнялась. «Это не мастерство водителя, а случайный удар в борт затормозил троллейбус», — злобно высказывались некоторые комментаторы под видео.

— Нет-нет, случайностей здесь не бывает. Представьте, если мячик стукнется о препятствие, что с ним будет? Правильно — он отлетит в противоположную сторону. То же и с колесом. Но в сторону же троллейбус не ушел — я его выровняла, — парирует Валентина.

После того как троллейбус стал управляемым, водитель приостановила его и посмотрела через зеркало на пассажиров в салон.

— Не знаю, заметили ли люди, что произошло, но никто в салоне не кричал, не визжал ни во время происшествия, ни после него. Я смотрю: все хорошо, все спокойные едут, ну и двинулась дальше по маршруту. Да и потом никаких жалоб от пассажиров не поступало.

Осознание произошедшего пришло к Валентине Семенчуковой через несколько минут, когда прошел шок.

— Даже не знаю, как передать словами свои эмоции в тот момент… У меня началась трясучка, ноги задрожали…

Но нервы у Валентины действительно оказались железными: ей и в голову не пришло бросать машину и людей. Она взяла себя в руки и продолжила работать дальше.

— Никаких успокоительных я не пила, что вы! Только конфеты шоколадные ела — люблю их, и это лакомство мне очень помогает, — смеется героиня.

Даже по приезде на диспетчерскую станцию женщина ничего не сказала о произошедшем. Так и доработала до конца смены. О ее «дрифте» коллеги, знакомые и родственники узнали из новостей.

— Первой подошла ко мне в тот же день женщина-коллега, поинтересовалась: «Валя, все ли у тебя нормально?». Я говорю, да, все хорошо, да и поехала дальше.

Валентина признается: знакомые водители, узнав о произошедшей ситуации, реагировали бурно и эмоционально. В два часа ночи, когда женщина возвращалась домой, позвонил сын, потом две дочери.

— Все они были в ужасе. А сын успокаивал: «Мамка, не переживай, все ж нормально!». В выходные звонили знакомые, которые знали, что это я была за рулем того троллейбуса. Но сама я ничего никому не говорила, зачем?

Выходные женщина провела дома — эмоциональное состояние было в порядке, а вот руки от напряжения болели — ведь крутить руль троллейбуса (тем более так активно) гораздо тяжелее, чем в легковушке, хотя гидроусилитель руля там тоже есть. Вспоминать о заносе женщина не хочет, да и видео с ее дрифтующим троллейбусом она не смотрела.

— Не хочу в это погружаться. Может быть, пройдет какое-то время, да и посмотрю его…

В понедельник Валентина снова вышла на работу — никакого психологического препятствия и страха перед дорогой у нее не возникло.

— Просто не надо распускаться в таких экстремальных ситуациях. Взять волю в кулак, вспомнить все, что умеешь, и применить это, — сурово, по-командирски, посоветовал профессионал. — Конечно, могут быть разные обстоятельства, не все зависит только от нас. Вот тогда, в пятницу, дорожники могли бы и лучше поработать, на опережение, ведь знали же прогноз погоды… Водители всего города жаловались, что дороги были очень-очень скользкие.

Впрочем, сами коммунальники утверждают, что столичные дороги в тот день были обработаны реагентами, а дрифт троллейбуса и ДТП в городе происходили из-за того, что водители не адаптировались к изменившимся из-за погоды дорожным условиям.

Кстати, в субботу минчане подготовили петицию с благодарностью в адрес водителей общественного транспорта. «Благодаря профессиональным навыкам водителям общественного транспорта удалось не допустить ДТП, тем самым сберечь здоровье, а возможно, и жизни людей, в том числе пассажиров», — написано в обращении. Петицию подписали уже более 100 человек. Через шесть дней она будет отправлена в Минтранс и ГП «Минсктранс».