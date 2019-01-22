Зачем они придумали Путина? 6 Андрей Илларионов

22.01.2019, 8:33

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Андрей Илларионов

Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Свидетельствует Борис Немцов.

По результатам предыдущего поста «Кто придумал Путина?», в котором идентифицированы лица, «придумавшие» Путина (то есть выбравшие его из списка потенциальных кандидатов и принявшие решение о его назначении на пост президента России, естественно, возникает вопрос: «А почему они придумали (назначили на президентский пост) именно Путина»? Прежде чем поделиться собственными соображениями на этот счет, автор этих строк решил предоставить слово тем, кто либо лично принимал участие в этом процессе, либо знал о ситуации с самого близкого расстояния.

Начнем со свидетельских показаний Бориса Немцова.

Б.Немцов. Провинциал в Москве. 1999.

Татьяна Дьяченко. Как женщина она безусловно внушаема, и существовали даже специально разработанные некоторыми олигархами проекты психологического на нее воздействия. Некоторым людям она верит безгранично, некоторым — с определенными оговорками. А некоторым — в том числе и достойным — не верит вообще. И вот это разделение на самых приближенных, приближенных с оговорками и совсем не приближенных активно использовалось людьми, в том числе и алчными.

Б.Немцов. Исповедь бунтаря, 2007 г.

Я заявил, что не хочу жить в стране победившего бандитского капитализма, и термин «бандитский капитализм» с тех пор вошел в политический лексикон.

Я написал президенту письмо, в котором сформулировал семь пунктов плана борьбы с олигархами. Предложения были разные. Например, я предлагал отобрать пропуска в Кремль у крупных бизнесменов. Пункт назывался: «Национализация Кремля». Я написал, что Кремль приватизирован олигархами и сейчас необходимо национализировать власть. Ельцину это очень понравилось, поскольку напоминало ему партийные методы руководства: отобрать пропуска, спецномера, мигалки…

Помимо этого в письме предлагалось прекратить залоговые аукционы и объявить приватизацию только на открытых аукционах. Это была революция. Как раз началась борьба за «Связьинвест», и мы с Чубайсом и Кохом решили провести открытый, прозрачный аукцион. На «Связьинвест», как известно, претендовал Владимир Гусинский. Практически одновременно случилась скандальная история с «Газпромом», когда совет директоров крупнейшей монополии захотел возглавить Борис Березовский. Я выступал категорически против. А Березовский, как известно, владел Общественным российским телевидением. Так и случилось, что мы с Чубайсом нажили злейших врагов в лице самых влиятельных медиа-магнатов.

Борис Ельцин сначала поддержал наш план борьбы с олигархами...

Мы с Чубайсом объявили, что очистим Россию от олигархов. Березовский с Гусинским в ответ объявили нам информационную войну...

Признаюсь: родственники Б.Ельцина меня уговаривали не идти на конфликт с олигархами, войти в семью. Но я отказался. В результате они ходили к Ельцину и постоянно жаловались: мол, Немцов скандальный, с ним невозможно договориться и прочее. Делалось это, в первую очередь, с подачи Березовского. А тут еще Гусинский подключился...

Постепенно тактика олигархов начала приносить плоды. В августе 1997 года, через пару недель после знаменитого аукциона, меня вызвал к себе Ельцин. У президента было плохое настроение, и он раздраженно спросил: «Неужели вы не можете как-то все это делать без шума? Я устал вас защищать». Я пытался объяснить: «Борис Николаевич, это война, в которой либо они победят, либо мы. В этой войне ваша позиция как президента имеет определяющее значение. Олигархи владеют государством. Один из них, кроме информационного ресурса, гигантского финансового ресурса и так далее, еще хотел захватить «Газпром». Если мы готовы дать этим людям возможность управлять страной, давайте тогда совсем уничтожим федеральное правительство и не будем тратить деньги на имитацию его деятельности. Назначайте на министерские посты олигархов, и пусть они делают то, что считают нужным…» Я говорил убежденно, страстно. Ельцин все это время молчал и угрюмо на меня смотрел. В конце произнес примерно следующее: «Они – никто, я их знать не знаю. Вы – правительство»...

…Ельцин увидел крушение доверия ко мне, которое случилось на фоне хорошей социально-экономической обстановки, и от идеи «Немцов – преемник» отказался. Я выпал из списка преемников президента, но отношения между нами остались хорошими. А вот с его семьей – с дочерью Татьяной и зятем Валентином – наоборот, общение шло с огромным трудом. В определенный момент семью президента в плотное кольцо взял Роман Абрамович с коллегами-олигархами. Они бесцеремонно навязывали всем свои правила игры, а мне играть в такой команде не хотелось. Из-за этого возникали большие и мелкие конфликты. Приведу только один пример. За пролет иностранных самолетов над территорией России авиакомпании обязаны платить, поскольку надо содержать метеослужбы, оплачивать работу службы навигации, диспетчеров и так далее. Авиакомпании, естественно, нам платили по установленному тарифу. По старинке платежи шли, как и во времена СССР, «Аэрофлоту», хотя «Аэрофлот» из государственной компании давно превратился в частную, подконтрольную Березовскому. Да, в Советском Союзе «Аэрофлот» был государством в государстве, тогда никому и в голову не приходило, что надо платить непосредственно в госказну, но времена и форма собственности изменились. В общем, правительство приняло решение, согласно которому деньги за пролет иностранных самолетов над территорией России авиакомпании обязали перечислять в государственный бюджет. Тарифы при этом мы не изменили. Каково же было мое изумление, когда после выхода постановления мне с претензиями позвонила Татьяна Борисовна и обвинила в том, что я хочу разрушить «Аэрофлот». Таких примеров, поверьте, было немало.

Мне предлагали договориться с Березовским и Гусинским по поводу приватизации «Связьинвеста». Предложение напоминало неприкрытую угрозу: если я не уступлю, то и работать в правительстве не буду. В конечном итоге угроза была реализована.

Не открою Америку, если скажу, что Борис Березовский часами сидел в кабинетах то у Вали, то у Тани и, как в свое время Распутин, оказывал почти мистическое влияние на президента и его окружение. Особенно меня умиляла кадровая политика. Приходит как-то Роман Аркадьевич Абрамович с просьбой назначить товарища Беспалова на должность генерального директора компании «Роснефть». Я спрашиваю: «Кто это – Беспалов?» Оказалось, неважно, какие у человека биография и способности, главное – он их человек. Олигархи не сумели приватизировать компанию, зато приватизировали менеджмент и денежные потоки. Назначить Беспалова – означало просто отдать огромную нефтяную компанию в руки Абрамовича и Березовского. Именно тогда я понял, что в государственных компаниях, в государственных монополиях процветает воровство в чистом виде...

Ноу-хау Березовского и состояло в том, что везде надо ставить своих людей. Если он сажает человека на то или иное место, то и воровать этот «сиделец с портфелем» будет не только в свой карман, но и в карман олигарха. Вот в чем, собственно, «гениальность» Бориса Абрамовича...

Когда Владимир Путин стал президентом, и мы еще сохраняли нормальные отношения, он сказал: «Знаешь, в чем была ваша ошибка? Вы ведь тогда боролись с реальными властителями. Не имея достаточно власти, вы боролись с теми, от кого власть зависела. Надо было сначала получить власть, а потом бороться с олигархами». Путин прав на 100 процентов.

Но я пришел в правительство молодым, неопытным и наивным, мне на тот момент исполнилось всего-то 37 лет. Я вырос в Нижнем Новгороде, и мои представления о мире были представлениями провинциала. У меня не укладывалось в голове, что, будучи вице-премьером, я не могу указать какому-то человеку (пусть даже олигарху) на необходимость соблюдать законы, отстаивать интересы государства. Я и представить себе не мог, что олигархи посмеют ослушаться...

Сейчас я понимаю, что произошло и почему вдруг появился Путин. Имя Путина всплыло в цейтноте, когда до выборов оставались месяцы. Ельцин не доверял ни Примакову, ни Лужкову, ни Черномырдину. Окружение же убеждало его: нужен такой президент, который обеспечит и ему личную безопасность. Окружению было безразлично, куда новый президент поведет страну, они думали о себе. Вот и выбрали кандидата под свои интересы. С Немцовым им было все ясно, Явлинский их все время ругал, Степашин оказался слишком гибким. Окружение искало человека, который был бы им всем обязан, надежного, который держал бы слово.

Кто такой Путин, мало кто тогда знал. Он был настолько неприметным, что на него не реагировал даже мой секретарь. Как-то ко мне в приемную звонит директор ФСБ, а секретарь отказывается соединять со мной и требует представиться. Тот в ответ: «Путин Владимир Владимирович, директор ФСБ». Секретарь передает мне: «Там какой-то Путин звонит. Говорит, что он начальник ФСБ. Что с ним делать?»

Помню случай, который потряс меня до глубины души. 1998-й год. По всей стране бастуют шахтеры. Сидят на Горбатом мосту перед зданием правительства и стучат касками по мостовой. Березовский этот спектакль спонсирует и подвозит забастовщикам бутерброды. Вся страна блокирована: Транссиб, Северная железная дорога, Северо-Кавказская дорога… Железнодорожное движение парализовано по всей России.

Правительство принимает решение разблокировать железнодорожные трассы. Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер говорила мне твердо и безапелляционно: «Борис, их надо разгонять при помощи полиции. Они – враги России». Мы понимали, что страна вот-вот развалится на куски по экономическим соображениям, ведь Транссиб – единственная железная дорога, связывающая Дальний Восток и Сибирь с центром России… На Северо-Кавказской дороге собралось столько пассажиров с детьми, ехавших на отдых, что там создалась в прямом смысле взрывоопасная обстановка… Более ста составов простаивали в поле и на станциях на юге. Кругом антисанитария, отсутствие элементарных условий. Эпидемия могла вспыхнуть со дня на день…

С другой стороны, шахтеры выдвигали во многом справедливые требования, хотя и был перехлест, подогреваемый обиженными олигархами.

Я как вице-премьер руководил комиссией по урегулированию ситуации. Собрал экстренное совещание, пригласили всех силовиков. Все пришли, кроме директора ФСБ Владимира Путина… Путин позвонил и сказал, что он прийти не может, потому что у него заболела собака. Я был в шоке и долго не мог прийти в себя. Поведение руководителя ФСБ мне показалось вопиюще нелепым, немудрым и негосударственным, что я отказывался верить в происходящее. Не помню, в каких выражениях я говорил тогда с Путиным, но наверняка не вежливо. Уверен, он не забыл.

В. Путин писал мне всякие справки, будучи начальником контрольно-ревизионного управления Администрации президента. Как-то прислал справку о том, что в ведомстве Чубайса царит хаос, воровство и коррупция. И далее: «Докладываю на Ваше усмотрение». Но если воровство и коррупция, то зачем «докладывать на мое усмотрение»? Я позвонил Владимиру Владимировичу и спросил: «Вы пишете, что Чубайс – вор и все остальные вокруг него – жулики. Дальше вы должны были написать: «Считаю, что необходимо возбудить уголовные дела». Вместо этого я вижу странную фразу: «Докладываю на Ваше усмотрение». Как это понять?» Путин над ответом долго не думал: «Вы начальник, вы и решайте». Классический пример поведения чекиста. В целом он ничем скандальным не отметился, но и выдающегося сделать ничего не успел. Как Молчалин у Грибоедова: умеренность и аккуратность.

Кстати, в 2005-м ту кляузу Путина я подарил Чубайсу на день рождения, написав резолюцию: «Прошу ознакомиться с обращением В.Путина и принять необходимые меры».

Сегодня в нем многие разочаровались. А вот я никогда не поддерживал Путина. Считаю, что если человек пошел сознательно на службу в КГБ СССР, который с гордостью подчеркивал, что продолжает дело НКВД, ВЧК, карательных организаций против собственного народа, то относиться к такому человеку без подозрения нельзя. У чекистов сформировано очень специфическое мировоззрение, замешанное на ненависти к любой оппозиции, на неприятии критики в свой адрес, на несовместимости с открытостью и публичностью. Чекисты так воспитаны, так выучены, и по этой причине я считал и считаю опасным иметь президента, воспитанного в коридорах советского КГБ. Но по-другому считал Борис Ельцин...

Ельцин разглядел Путина после скандала со Скуратовым. Один из олигархов подбросил в администрацию президента кассету с записью любовной утехи человека, похожего на генерального прокурора, с двумя проститутками. Прокурор так достал предпринимателя своими просьбами и оргиями с молодыми девочками, что тот решил искать защиты у президента. Скандал получился грандиозный. Скуратов вел себя, как те девушки, с которыми он общался: то обещал Ельцину добровольно уйти в отставку, то обращался к депутатам Государственной думы и в Совет Федерации за защитой. Обстановка складывалась крайне нервозная. Оппозиция в парламенте собиралась объявить Ельцину импичмент, и генеральный прокурор был нужен коммунистам в качестве козырной карты. Убрать оскандалившегося генерального прокурора Ельцин поручил Владимиру Путину.

Дело было довольно грязным, потому что копаться в чужом белье неприятно и неприлично. Но Путин даже глазом не моргнул, справился и проблему с прокурором решил. Для Ельцина, судя по всему, это поручение являлось проверкой на лояльность. Лояльность политиков и чиновников для Бориса Николаевича имела значение. Передавая власть Путину, он произнес в конце: «Берегите Россию».

Ключевая фраза для первого президента, она очень точно характеризует Ельцина. Действительно, несмотря на то, что Россия его не любила, Ельцин Россию любил. По-своему, с загулами и самодурством, но любил. Он произнес тогда слова «берегите Россию» от всей души, искренне и с тревогой. Это означает, что выбор кандидатуры Путина был для Ельцина сложным выбором и он не совсем был в нем уверен...

Он [Ельцин. – А.И.], конечно, не любил критику – это понятно, кто ее любит, – но он понимал, что надо терпеть, это мне нравилось. Он не боялся сильных людей, он вообще людей не боялся. Он мне один раз сказал: «Вы с Чубайсом смеетесь надо мной, думаете, какой я пьяный, глупый, а я ведь все понимаю… Но только вы имейте в виду – я президент, а вы бояре просто. Да, вы умные, да, вы образованные, но бояре просто. Я вас не боюсь, это вы меня должны бояться». То есть у него было абсолютное понимание своей роли, исторической роли. Он не верил в теорию заговоров, не был мнительным. Конечно, власть делает людей подозрительными – это понятно, но он никогда не относился к нам как к злодеям, он уважал наше мнение.

Когда Путин стал премьер-министром и к нему, по сути, перешла вся власть в стране, он решил подчинить основные телеканалы. Гусинский был против Путина – он сделал ставку на Лужкова с Примаковым и подстраховался Явлинским. Березовского победа Лужкова с Примаковым не устраивала, поэтому он играл на Путина. Остальные телеканалы (кроме НТВ) не подчинились Путину, но договорились с ним. В общем, Путин с Березовским заключили своеобразную сделку, очень важную для победы на выборах. В результате Путин выиграл президентские выборы, а Борис Абрамович стал депутатом Государственной думы от Карачаево-Черкесии.

Помню, Березовский пришел ко мне в кабинет в парламенте – довольный, вальяжный. Сидим, пьем чай, и он, растягивая слова, произносит: «Вообще нечего делать. Все, что смогли, – сделали. Избрали Путина. Все под контролем. Скука. Не знаю, чем заняться». Я чуть со стула не рухнул: «Боря, скучать не придется. Очень скоро Путин изменится. Он тебе никогда не простит того факта, что ты видел его слабым, просящим и милостиво его поддержал. Запомни: никогда не простит!» Березовский посмотрел на меня как на умалишенного...

В 1999 году будущее не казалось безнадежным. Да, я ушел из правительства и вылетел из списка преемников и любимчиков Ельцина...

Кстати, в 1999 году «Союз правых сил» поддержал Путина. У нас был тяжелый разговор «на пятерых» – Кириенко, Чубайс, Гайдар, Хакамада и я. Хакамада и я были против того, чтобы поддерживать Путина. Остальные – за. Счет 3:2 в пользу Путина. Это вам не Аргентина – Ямайка… Партия приняла позицию большинства. Мы с Ириной остались при своем мнении.

Б.Немцов. Презентация новой книги «Исповедь бунтаря», 20 августа 2007 г

Когда я приехал в Москву, я пришел в ужас от следующей картины. Есть президент, есть правительство. Номинальные. А есть реальная власть. С пропусками, с мигалками, с сидением в кабинетах у Татьяны Борисовны и Валентина Борисовича, с кадровой политикой, с приватизацией миллиардных денежных потоков и так далее. Я пришел в ужас от этого. И все время говорил Чубайсу и Черномырдину: господа, почему в Нижнем Новгороде нет ни одного олигарха, а вы тут расплодили этот гадюшник? Что это такое, можно объяснить? Мы живем в одной стране. Расстояние между Москвой и Нижним – 400 километров.

Ты ничего не понимаешь, отвечали они. Одно дело – регионы, другое дело – страна. Вот придется иметь это в виду.

Я не хотел это иметь в виду. И в книге описан этот момент, когда я пришел к Ельцину и сказал, что не хочу жить в стране победившего бандитского капитализма. И предложил Ельцину прекратить залоговые аукционы, отобрать пропуска олигархов в Кремль. Мелкое дело, но важное. Потому что они там ужами ползали, постоянно несли всякую ахинею. Дальше – прекратить так называемый институт уполномоченных банков, которые высасывали бюджетные деньги. Это описано.

Я считал, что Россия достойна лучшего, чем олигархического режима. И главное – был мой личный опыт как губернатора. Если бы его не было, я бы сказал: у меня олигархи, у вас – у каждого свой уровень.

Я бы тогда себя, может, как-то иначе вел. Но поскольку у меня был определенный позитивный опыт, то я его хотел привнести. Мы оказались слабее, это я признаю, и они нас победили. После честного аукциона по «Связьинвесту» я вдруг понял, что несмотря на то, что, правда на нашей стороне, сила – нет. Сила не на нашей. Выяснилось, что проведение честного аукциона, при котором наше государство выручило огромные деньги, больше 1800 миллионов долларов, это никому не надо. А лучше, если бы мы с Гусинским и Березовским договорились бы. Тут было бы лучше для всех.

Но мне это было очень морально тяжело, все это воспринять. И с этим смириться было невозможно.

Что сделал Путин? Он поменял олигархов-частников на олигархов-чекистов. Вот и все...

Б.Немцов. Интервью Д.Гордону, 2009 г.

— Ты где-то однажды сказал, что в России был построен бандитский капитализм — что это значит?

— Сейчас объясню... Переехав в Москву, я не понимал, как в ней устроена власть. В Нижнем все было ясно: есть губернатор, депутаты, мэры, бизнесмены и так далее — каждый более-менее занимался своим делом. Конфликты, разумеется, возникали, но разрешались, а в Москве меня поражало все — например, Борис Абрамович Березовский.

Что интересно, перед тем как Татьяна Борисовна ко мне в Нижний Новгород в Кремль пожаловала, туда прибыл Борис Абрамович. В капюшоне, лицо закрыто — точь-в-точь Керенский! — он вошел в кабинет и с порога: «Мы тут решили, что надо назначить тебя вице-премьером». Я опешил: «А мы — это кто?» — «Ну мы, ребята,— приняли решение и сказали об этом Ельцину. Он, естественно, нас послушал и готов подписать указ». Я удивился: «А ты кто? Вот ты конкретно? Знаю, что бизнесмен...

— ...доктор физико-математических наук...

— ...у тебя «ЛогоВАЗ», «Аэрофлот», что-то еще, но с чего это вдруг ты сюда приехал?» Он недоуменно так посмотрел: «Ты что же, не понимаешь? Тебе сказано: мы страной управляем», и в эту минуту я понял: России конец.

— Зарвались ребята?

— Ну да. «А Ельцин что делает?» — спрашиваю. «Формально тоже руководит, но, в принципе, все вопросы мы, пацаны, решаем».

Это была первая ласточка, а когда я переехал в Москву, поражало буквально все. Например, мы с Чубайсом решили честно продавать «Связьинвест» — это крупнейшая телекоммуникационная компания: проведем, дескать, аукцион, открытый конкурс, могут быть допущены иностранцы. России нужны были деньги, и мы хотели продать этот объект дорого. Кстати, выручили за него миллиард 875 миллионов долларов — цена неслыханная...

— ...тем более по тем временам...

— Даже «Криворожсталь» отдыхает — я серьезно. В итоге компанию у нас Сорос купил... Это была самая неудачная его сделка, но деньги мы получили и смогли заплатить людям зарплаты и пенсии.

В общем, готовили мы сделку, как тут звонок, и Татьяна Борисовна мне говорит: «А вы это решение согласовали с ребятами?» — «С какими? — не понял я. — Телефоны, адреса, явки?» — «Борис Абрамович и Владимир Александрович (Гусинский. — Д. Г.) в курсе?». Я вскипел: «Ты что, сумасшедшая, что ли? Я че, разрешения у них должен спрашивать? Кто они такие?»

— Отчаянное поведение...

— Таня осерчала: «Ты ничего не понимаешь... Привык у себя в Нижнем Новгороде...» — и началась война с олигархами...

— Вторая история по поводу бандитского капитализма — это вообще классика: Украина рыдать будет. Борис Абрамович Березовский — внимание! — хотел возглавить крупнейшую мировую энергетическую компанию «Газпром»...

— ...монополию!..

— ...от которой зависит судьба и России, и Украины, и Европы, и очень многих стран и людей. Пришел ко мне и говорит: «Давай назначай меня туда руководителем» (а я был не только вице-премьером, министром топлива и энергетики, но еще и представителем государства в «Газпроме»). «Этого не будет никогда, — отвечаю. — Только через мой труп — ясно тебе? К газу ты никакого отношения не имеешь».

— А он в капюшоне?

— (Смеется). Нет. Я уже в Белом доме, в правительстве, и он, соответственно, в костюме Бриони...

— Дела пошли лучше...

— Так скажем, наладились. Он на меня озадаченно посмотрел: «Нет, ты не понял. Черномырдин согласен». — «В смысле?» — «Вот полюбуйся, проект решения: «Назначить Березовского председателем совета директоров» — и подпись премьера. Вяхирев, кстати, тоже «за». Рэм Иванович тогда председателем правления «Газпрома» был, а Черномырдин — премьер-министром, моим начальником: мы с Чубайсом у него в замах ходили. В полном шоке ему звоню: так, мол, и так, Виктор Степанович, и слышу в ответ: «Ну, ты...» — знаешь, как он умеет?

— Ни да, ни нет?

— Просто понять Черномырдина может только сам Черномырдин... «Простите, а что означает здесь ваша подпись?» — спрашиваю. «Что я прочитал этот текст». — «Виктор Степанович, вы же премьер-министр! — не выдержал я, — и если стоит ваша подпись — вы, значит, согласны». — «Ну давай, ты все-таки ответственный за это министр, сам разбирайся».

Тут же набираю Вяхирева, а тот просто идиотом прикинулся: «Да ладно, Боря, я же знаю, что ты правильное решение примешь. Ну, пришел человек, пристал ко мне — что я мог сделать?» Вот тут я и понял, что живу в стране победившего бандитского капитализма. Только в его условиях возможен какой-то человек, — да, крупный бизнесмен, неглупый, по-своему харизматичный и яркий! — который управляет страной, назначает на ключевые должности, а теперь захотел еще и «Газпром». Я уперся: «Этого не будет — точка. Пошел отсюда», — и за Березовским закрылась дверь.

Дальше визит в Китай — это я все по поводу бандитского капитализма рассказываю. Там строили гигантскую плотину «Три ущелья», и мы выиграли тендер на поставку турбин. Стройка, действительно, потрясающая — китайцы возвели самую мощную в мире ГЭС: две горы спустили в реку Янцзы и перекрыли русло. Я отправился туда с группой бизнесменов с «Электросилы»... Прилетаю, схожу с трапа самолета, — а это западный Китай, малодоступный — и встречает меня... Березовский.

— В Китае?

— Да, на реке Янцзы. «В чем дело?» — спрашиваю. «Знаешь, мы как-то грубо, неправильно с тобой разошлись — надо все-таки эту проблему решить». Я скрипнул зубами: «Боря, мы уже решили ее. Точка». — «Нет, ты точно не понимаешь, вот Черномырдин...» В общем, ходил за мною, как хвост. Китайцы вообще не понимали, что происходит: большая правительственная делегация, ГЭС, турбины, и вдруг человек какой-то — кто он такой? Ну что — не гнать же его поганой метлой. «Ладно, — махнул я рукой, — ходи. Жалко, что ли?»

Вскоре прилетает в Пекин Черномырдин — я, собственно, и готовил его визит. Пришли в наше посольство (бывшее советское), а это, скажу я тебе, нечто: там до сих пор дух Сталина, Берии и Ежова витает. Красные протертые ковры, запах нафталина, огромные тупые телефонные аппараты и повсюду устройства глушащие. Душно, жара...

— ...кондиционеров нет...

— ...дышать нечем, все потные — кошмар, просто невыносимо, и тут Борис Абрамович за Черномырдиным увязался: «Надо поговорить!». Заперся с ним в какой-то комнате и давай наушничать: «Виктор Степанович, у вас есть заместитель Немцов, так он ведь за человека вас не считает. Вы что велели? Назначить Березовского руководителем «Газпрома», а Немцов сказал: «Нет!», и вы это сносить будете? Он вас вообще в грош не ставит!» На самом деле, Березовский матом сказал, но я не могу повторением себя осквернить...

— Наверное, чтобы Черномырдин лучше понял...

— Виктор Степанович, действительно, русским языком свободно владеет: сплошной мат-перемат, но тут сохранил нейтралитет: «А что я могу с Немцовым поделать? Он преемник...

— ...красавец какой!..

— ...чего ты ко мне привязался?» После этих слов Борис Абрамович вышел и пригрозил, что будет со мной разбираться, поэтому, говоря о стране бандитского капитализма, я имел в виду очень конкретные вещи — то, что Россией управляли не избранный президент, не депутаты, не мэры и губернаторы...

— ...а олигархи и телохранители...

— Совершенно верно, и это была катастрофа.

Часто он [Ельцин. – А.И.] повторял: «Ну конечно, себя вы считаете умными, а меня идиотом, но ничего, зато я у вас президент — не забывайте об этом».

— Будущее России, ее перспективы, другие какие-то глобальные вещи он с тобой обсуждал?

— Постоянно.

— То есть он четко понимал: это и есть преемник?

— Какое-то время это было у него навязчивой идеей.

— Прямо так и говорил: «Наконец-то я вырастил себе преемника»?

— Первый раз произнес это как бы в шутку еще в 94-м.

— Почему не случилось?

— Потому что олигархи были против: и Березовский, и Гусинский... Наговорили Тане Дьяченко, дочери президента, что я плохой, недоговороспособный, воюю с бандитским капитализмом, что термин «олигархи» ввел в обиход — это сильно их напрягало. Еще обвинили в том, что играю якобы не по правилам, что хочу национализировать Кремль, который они приватизировали.

Нормальный разговор? (Кипятится). Хочешь, скажу, почему президентом стал Путин? Он с ними договаривался и был частью олигархической группы.

— О Березовском ты уже говорил немало, и все-таки — как бы коротко его охарактеризовал?

— Если верить путинской пропаганде, Борис Абрамович — эдакий злой гений. Что ж, на непосвященных он и впрямь производит сильное впечатление, но на самом деле не очень умен. Сам вот подумай: ну разве стал бы здравомыслящий человек толкать в преемники Ельцину чекиста? Он же взял Путина буквально за шкирку и сделал президентом — значит, на мудреца не тянет. То, что сейчас Борис Абрамович оказался на задворках российской истории с большими проблемами...

— ...и без возможности возврата назад, правда?..

— ...ну да... лишний раз доказывает, что я прав... Могу один эпизод рассказать, чтобы пояснить свою мысль. В 99-м году нас избрали в Госдуму: я возглавлял Союз правых сил и был лидером фракции, а Березовский стал депутатом от одномандатного округа в Карачаево-Черкесии.

— Мажоритарщик...

— ...иными словами, за него на Кавказе проголосовали. Помню, пришел он ко мне в кабинет и потирает довольно ладошки: «Какая скука, мама родная! Путина поставили, все ручные — делать в стране вообще нечего». Я на него посмотрел изумленно: «Боря, ты идиот? Видимо, да. Поверь мне, скучать не придется — он никогда тебе не простит, что ты сделал его президентом. Ни-ког-да!»

— Неужели Березовский об этом сам не догадывался?

— Нет, абсолютно. «Ты вообще ничего не понимаешь, — сказал я ему, — но время покажет, кто прав: ждать недолго осталось». Еще раз повторяю: он изворотливый, довольно неглупый, но человек, что называется, short distance (короткой дистанции)...

— Возвращаясь к нашим баранам... Почему Ельцин выбрал своим преемником Путина?

— Первая причина — цейтнот: он был болен и просто не знал — будет еще жить или нет. Вторая причина — Путин был ближайшим другом Березовского и других олигархов, втерся в доверие к Дьяченко, постоянно сидел у нее в кабинете и стал частью Семьи. Естественно, гарантировал неприкосновенность Ельцину и тем, кто вокруг...

— ...что, в общем-то, выполнил...

— Выполнил... Кроме того, у него была четкая договоренность с Березовским. Он ведь к Борису Абрамовичу часто ходил, поздравлял с днем рождения даже его жену и так далее, то есть, на самом деле, был частью этой системы, а я — борцом с ней. Вот, собственно, и все...

— Ельцин в конце жизни ошибку свою осознал?

— (Грустно). Там же проблема была... Последний раз я с ним встречался очень давно — в 2003 году, задолго до его смерти. Борис Николаевич был очень раздосадован тем, что в стране цензура, авторитаризм, ненависть ко всему живому в окружающем мире, в том числе и к соседям... Новые российские реалии сильно его удручали, и мы обсуждали это весьма откровенно. После того разговора Таня сделала все, чтобы больше меня к отцу не пускать... Думаю, он был крайне разочарован, но боялся навредить дочери, поэтому ничего публично не комментировал.

Андрей Илларионов