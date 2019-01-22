Юрий Губаревич: В Беларуси назрела необходимость в переменах 9 22.01.2019, 8:37

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ЮРИЙ ГУБАРЕВИЧ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Нужны люди, готовые взять на себя ответственность.

Об этом сайту Charter97.org заявил председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич, комментируя свое участие ближайших президентских выборах в Беларуси.

- Почему вы решили участвовать в выборах?

- На данный движение «За свободу» выдвинуло меня в качестве участника в праймериз правоцентристской коалиции. Потому что вначале мы хотим определиться с тем, кто будет единым кандидатом на этих выборах от правоцентристов.

Возможно, что роль единого кандидата будет значительно шире, чем репрезентация правоцентристской коалиции – в случае, если к праймериз присоединятся представителя других политических структур или лидеры, не имеющие структур.

Для меня решение об участии в выборах продиктовано тем, что в Беларуси давно назрели перемены и должны быть люди, готовые взять ответственность за осуществление перемен в нашей стране. И я готов взять на себя такую ответственность.

- Как будут происходить праймериз и ваше участие в них?

- Мы планируем, что процедура праймериз начнется в первом полугодии этого года. Мы готовимся также к тому, что в конце этого года в Беларуси могут пройти парламентские выборы: чиновники уже заявляли о разведении по времени этих двух политических кампаний (парламентских и президентских выборов – ред.).

Поэтому уже к первой из этих кампаний мы хотим иметь единого кандидата, который сможет проводить встречи по всей Беларуси, используя те возможности, которые дает участие в парламентских выборах. Я имею в виду: назначать доверенных лиц, использовать время в телеэфире, участвовать в теледебатах и так далее. Думаю, это усилит позиции кандидата, отобранного во время праймериз.

Что касается меня лично, то я считаю, что в Беларуси давно назрела потребность в системных и глубоких реформах, которые должны затронуть все сферы экономики, политики и социальной жизни.

В первую очередь мы должны раскрепостить бизнес и провести приватизацию. Сегодня опора режима Лукашенко – это огромная доля государственного сектора в экономике, что позволяет держать людей под контролем и заставлять их выполнять преступные приказы по фальсификации выборов или по преследованию людей, которых власть назвала «тунеядцами», как это происходит, например, с белорусскими учителями. Если в стране будет доминировать частный бизнес, делать что-то подобное будет значительно труднее.

Один из наших приоритетов – это изменение внешнеполитической стратегии. Я глубоко убежден, что тот курс, направленный на сотрудничество с Россией, который избрал Лукашенко, является глубоко ошибочным. Он не приносит Беларуси ничего, кроме очередной угрозы потери независимости. Для нас приоритетом является Европейский союз и экономическое и политическое сотрудничество с Европой. Те договоры с РФ, которые подписал Лукашенко в политической, экономической и военной сферах, должны быть пересмотрены.

Еще одно важное направление – это возвращение людям права выбора. Это означает введение законодательных механизмов, которые будут защищать каждый голос на избирательных кампаниях любого уровня. Кроме права на реальное участие в управлении страной, людям должно быть возвращено право на уважение со стороны чиновников. Это означает наличие независимой судебной системы, которая должна защищать как каждого отдельного гражданина, так и бизнес.

Нельзя оставлять без решения и проблемы медицины и образования в Беларуси. По всем эти темам у движения «За свободу» наработки в рамках нашей программы, разработкой которой мы как раз и занимались во второй половине 2018 года.

- Как вы оцениваете настроения в обществе накануне политической кампании по выборам президента?

- Можно сказать, что в Беларуси назрела не только необходимость в переменах, но и ожидание перемен со стороны общества. Люди, которые когда-то верили обещаниям Лукашенко построить «развитую экономику», убедились, что на это у него нет ни способностей, ни политической воли.

Та модель, которая существовала все эти годы, дает все больший и больший сбой, потому что Россия выставляет все более тяжелые политические счета за финансовую поддержку действующего режима.

Каждый человек почувствовал это на себе, так как нет не только много раз обещанных зарплат, но власть еще и начинает залезать в карманы к людям – особенно к тем, кто по разным причинам не может найти работу в Беларуси.

Естественно, что это вызывает у людей возмущение и может привести к социальному взрыву. Никто уже не связывает с действующим режимом надежды на улучшение уровня жизни.

И здесь возникает угроза уже другого толка: значительная часть общества начинает смотреть в сторону России и президента Путина как «эффективного руководителя». И в этом – вина не наших людей, а действующего режима, который допускает засилие российской пропаганды в Беларуси. Это, кстати, еще один вопрос, которым надо заняться в первую очередь – ограничить российское информационное влияние в нашей стране.

- Что вы намерены делать в случае победы на праймериз?

- Убежден, что избрание единого кандидата усилит позиции демократического лагеря в Беларуси. Это будет достаточно сильный шаг для того, чтобы привлечь внимание белорусского общества и рассчитывать на больший уровень поддержки.

Как показывает тактика предыдущих избирательных кампаний, собрать 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты – задача непростая. Думаю, что сегодня ни одна из политических структур неспособна сделать это по отдельности. Такие кандидаты вынуждены будут либо признать свое фиаско, как было на «выборах» 2015 года, либо пойти на сделку с администрацией Лукашенко, которая засчитает им фальшивые подписи. Но такие «кандидаты» будут просто отрабатывать план властей.

Еще один важный момент, почему правоцентристская коалиция решила выдвинуть кандидата на выборах: должна быть четкая ценностная альтернатива Лукашенко. На примере прошлых кампаний мы увидели, что власти способны выставлять «кандидатов» на подтанцовку: некоторые из них имеют открытые пророссийские взгляды, некоторые маскируются под «оппозицию», но при этом их кампании направлены на обслуживание интересов «кандидата» от власти.

Мы рассчитываем на мощный голос тех людей, которые считают, что в стране должна быть альтернатива Лукашенко. И на поддержку этой альтернативы со стороны белорусов и международного сообщества.

- Как вы намерены бороться за голоса своих избирателей?

- Ситуация покажет, как будут развиваться события и как следует действовать. Я не исключаю ни одного из вариантов. Но самый важный фактор – активность самих людей. Важно, чтобы люди перебороли свой страх и нашли возможность выйти на улицы и открыто заявить о своем несогласии с фальсификациями.

Какой это будет вариант защиты своего выбора – загадывать рано. Я не исключаю любых возможностей. Конечно, мы ориентируемся на то, что протесты будут носить мирный характер. Об эффективности мирных протестов говорит и опыт других стран, в том числе бывших советских республик. Там мирные протесты уже привели к переменам.