Японский городовой 1 Владимир Голышев, «Радио Свобода»

22.01.2019, 8:42

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Фото: pikabu.ru

Как объяснить такое «раздвоение личности» в Кремле?

Россияне сказали решительное "нет" коварным планам Японии по ползучему захвату островов Курильской гряды. Ну, может быть, не все россияне. По подсчетам МВД, на Суворовскую площадь в Москве пришли около 500 человек. Организаторы утверждают, что участников митинга было в четыре раза больше. Организаторы – люди уважаемые, солидные: движение "Новороссия" Игоря Стрелкова, "Коммунисты России" Максима Сурайкина, "Другая Россия" Эдуарда Лимонова. Плюс загадочная организация "Сталинский полк". Не будут же они врать! Две – так две. Не вопрос!

Давно лишившийся всех своих многочисленных должностей и внимания прессы протоиерей Всеволод Чаплин предложил вместо передачи Курильских островов Японии вернуть в состав России "потерянную столицу нашей древней Руси – Киев" и "окружающие ее земли". В этот момент следовало включить закадровый смех, но организаторы не догадались этого сделать.

Наблюдавшие за мероприятием журналисты в один голос говорят о том, что самым популярным требованием собравшихся был лозунг "Правительство в отставку!". А что им еще остается? С одной стороны, Владимир Путин вождь и "державник", с другой – его контакты с Японией по курильской проблеме слишком похожи на торг, чтобы этого не замечать. Как уместить это в одной голове? Все свалить на Медведева! Мол, обвел вокруг пальца доверчивого государя по заданию "мировой закулисы"!

Коварный американский Google по первому требованию выдает целый ворох ссылок по теме "Медведев и Курилы". Две тысячи живых и мертвых душ, мерзнувших на Суворовской площади, поди, богомерзкими поисковыми системами брезгуют, а компьютерам предпочитают счеты из древесины русских берез. Что ж, сделаем это за них… Начнем с полузабытых времен медведевского президентства. После августовского вооруженного конфликта с Грузией в 2008 году и признания независимости Южной Осетии и Абхазии президент Медведев потратил немало сил и времени на разъяснительную работу в Европе и США. В итоге России удалось избежать международной изоляции. Лучшими друзьями Медведева стали Барак Обама, Арнольд Шварценеггер и Стив Джобс, а евробюрократы и лидеры влиятельных европейских стран заговорили о возможности предоставления россиянам безвизового режима "в обозримом будущем". В этих условиях с Японией можно было не церемониться. Исключительная гибкость Медведева на западном направлении нуждалась в противовесе – широких шагах, которые продемонстрировали бы державность на востоке.

В ноябре 2010 года состоялся первый визит Медведева на остров Кунашир. "Здесь будет лучшая жизнь. Такая, как в центре России! – пообещал курильчанам Медведев. – Мы заинтересованы в том, чтобы люди оставались здесь. Это важно, чтобы здесь было развитие, будем обязательно сюда деньги вкладывать!" Забегая вперед, скажу: слово свое Медведев сдержал. "Япония убеждена, что эти четыре острова являются частью ее территории, поэтому визит президента Медведева достоин сожаления", – немедленно отреагировал тогдашний японский премьер Наото Кан, а глава японского МИД сообщил российскому послу о том, что поведение Медведева "больно ранит чувства японского народа". Но тот не угомонился, даже после того, как уступил свое президентское кресло Путину.

Летом 2012 года Медведев вернулся на Кунашир и заявил: "Это наша земля, коренная! Ни пяди не отдадим, абсолютно. С чего это вдруг? Тот, кто отдал хоть маленький пятачок своей земли, как правило, провоцировал бурю. Это все заканчивается распадом государства. Это очень опасная вещь". Медведев проинспектировал реализацию инфраструктурных проектов на островах и пообещал курильчанам еще больше денег. И опять не обманул.

Следующий всплеск активности Медведева пришелся на День государственного флага в 2015 году, когда Путин пропал из зоны общественной видимости во второй раз. Первое исчезновение президента на 10 дней в марте вызвало большое беспокойство, но в августе его 5-дневное отсутствие уже мало кто заметил, хотя за это время Путин успел "прогулять" государственный праздник и переговоры в нормандском формате. А Медведев даром времени не терял! Он вновь посетил Курильские острова, где вместе с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Итуруп" развернул триколор циклопических размеров и подписал постановление, увеличивающее площадь российского шельфа на 50 тысяч квадратных километров. "Весомость этого визита значительно отличается от поездок других министров. И этот поступок ранит чувства жителей Японии, которые хотят возвращения своих территорий", – заявил глава МИД Японии Фумио Кисида и отказался от запланированного визита в Москву. "Мы хорошо относимся к Японии, но это никак не должно быть связано с Курильскими островами, которые являются частью России, – напомнил ему Медведев. – Мы посещали, посещаем и будем посещать Курилы!"

В 2016 году вернувшийся в строй Путин начал переговорный марафон, который в Японии воспринимается как "обсуждение условий возвращения Северных территорий". На этом фоне действия главы правительства на японском направлении выглядят, по меньшей мере, вызывающе. Еще в 2015 году на островах Кунашир и Итуруп после визита Медведева были развернуты зенитные ракетные комплексы Тор-М2У. В 2016-м к ним добавились комплексы "Бастион" и "Бал". А в начале 2018 года Медведев подписал постановление, превращающее Итуруп в аэродром двойного базирования – теперь там будут размещаться военные самолеты.

Другая скандальная инициатива правительства – демонстративное присвоение островам Курильской гряды имен российских военных, отличившихся в войне с Японией. Официальный протест японского правительства вынудил Кремль оправдываться. Выглядело это как демарш премьер-министра, направленный на срыв соглашения Путина и Синдзо Абэ о "совместном использовании островов", которое трудно оценить иначе, чем предпродажную подготовку. Летом 2017 года на Курильские острова высадился первый десант японских чиновников и бизнесменов во главе с советником премьер-министра Японии. Потом был второй. И третий. И в те же самые дни, в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область, Медведев подписал постановление о создании Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в селе Малокурильском на острове Шикотан, самом близком к Японии российском населенном пункте. Без всякого "совместного освоения".

"Общий объем частных инвестиций должен составить не менее 10 миллиардов рублей. Планируемые поступления в бюджет до 2026 года от налогов и сборов – более 5,8 миллиардов, вклад в валовый региональный продукт Сахалинской области от реализации проекта ТОСЭР – около 5,2 миллиарда", – говорится в постановлении. Ранее Медведев заявлял, что для России лучший инвестор – тот, что "пришел первым", а китайский он, южнокорейский или японский, не важно.

Такое "раздвоение личности" в руководстве страны по курильскому вопросу проще всего интерпретировать как элемент политической борьбы между Медведевым и Путиным. При желании можно найти длинный список кошек, которые регулярно пробегают между ними. Достаточно вспомнить резолюцию ООН по Ливии, одобрение которой президентом Медведевым вылилось в открытую перепалку с премьером Путиным. Но даже если свято верить в миф о том, что Медведев – "его верный слуга", свалить на него "сдачу Курил" не получится. Можно лишь предположить, что Медведев играет в кремлевском спектакле роль злого полицейского, чтобы японцы больше дорожили путинской сговорчивостью. С другой стороны, саботаж правительства – отличный повод не выполнять взятые на себя обязательства. В любом случае, выходит, что защитники Курил с Суворовской площади не ведают, что творят и чего требуют. А народ безмолвствует, потому что геополитике предпочитает экономику. И правильно делает!

Владимир Голышев, «Радио Свобода»