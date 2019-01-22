Горевшие в Керченском проливе корабли причастны к незаконным поставкам газа в Сирию 22.01.2019, 8:57

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Фото: Reuters

На обоих судах была отключена система идентификации.

Суда Maestro и Candy, которые 21 января загорелись в районе Керченского пролива, с 2016 года задействованы в незаконных поставках газа в Сирию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины со ссылкой на данные офиса по контролю за иностранными активами министерства финансов США, передает gordonua.com.

В ведомстве подчеркнули, что на обоих судах была отключена система идентификации.

"Такие действия иностранных компаний, причастных к морским перевозкам, направлены на избежание ответственности со стороны украинского законодательства, а также говорят о стремлении не попасть в список компаний-нарушителей, к которым могут применяться международно-правовые санкции", – сообщили в украинском министерстве.

В ведомстве добавили, что система идентификации позволяет "не только своевременно реагировать на аварии судов и оказывать помощь пострадавшим, но и отслеживать нарушения движения судов и незаконное пересечение границ".

В министерстве подчеркнули, что оба судна привлекались к поставкам газа, добытого как с украинской шельфа, так и в других странах.

"Указанные суда ранее входили в закрытые порты временно оккупированного Крыма и являются нарушителями режима временно оккупированных территорий", – заявили в ведомстве.

21 января на одном из судов в районе Керченского пролива произошел взрыв, после чего возник пожар. Пламя перекинулось на другое судно. На борту судна Candy находилось 17 человек, девять из них – граждане Турции, восемь – граждане Индии. На борту Maestro было 14 человек: семь граждан Турции и семь граждан Индии.

По последним данным, погибло 14 человек.

Пожар, предположительно, начался во время перекачки топлива.