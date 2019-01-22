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Алексей Бага: 300 тысяч долларов за Печенина? Больше

  • 22.01.2019, 9:24
Алексей Бага
Фото: Сергей ПУШКИН / «Прессбол»

«Витебск» хотел за трансфер своего защитника круглую сумму.

Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага рассказал в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» о сумме, которую запросил «Витебск» за защитника Кирилла Печенина.

- Сильно ошибусь, если предположу, что возможный переход Печенина в БАТЭ «Витебск» оценивал в 300 тысяч долларов?

- Больше.

- То есть трансфер Филиповича или Милича обходится дешевле?

- Да. И ведь с агентом Сашей Джорджевичем наш клуб часто попадал в точку по качественным сербам. Причем Симич уезжал из БАТЭ в Турцию, а Младенович в Германию… В нынешнем мире нужно все уметь считать и учитывать. А решение руководства «Витебска» не обсуждаю: как сложилось, так сложилось.


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