Алексей Бага: 300 тысяч долларов за Печенина? Больше
- 22.01.2019, 9:24
«Витебск» хотел за трансфер своего защитника круглую сумму.
Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага рассказал в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» о сумме, которую запросил «Витебск» за защитника Кирилла Печенина.
- Сильно ошибусь, если предположу, что возможный переход Печенина в БАТЭ «Витебск» оценивал в 300 тысяч долларов?
- Больше.
- То есть трансфер Филиповича или Милича обходится дешевле?
- Да. И ведь с агентом Сашей Джорджевичем наш клуб часто попадал в точку по качественным сербам. Причем Симич уезжал из БАТЭ в Турцию, а Младенович в Германию… В нынешнем мире нужно все уметь считать и учитывать. А решение руководства «Витебска» не обсуждаю: как сложилось, так сложилось.