Как ганцевичская милиция поставила себя «выше» суда 4 22.01.2019, 9:37

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Иллюстрационное фото

Финал истории.

История, начатая ганцевичскими милиционерами и продолженная таможенными органами, завершилась с положительными для читателя abw.by результатами.

Напомним: Денис, не боясь негативных последствий, стал на "тропу войны" с представителями милицейского ведомства в попытках отстоять изъятый у него автомобиль BMW.

"Вода камень точит" - именно такое определение можно применить в данном случае, потому что настойчивость и умение правильно отстаивать свои права - важный атрибут для воздействия там, где законы работают не так, как должно быть.

На сегодняшний день таможенные органы отменили свое же постановление о наложении ареста на автомобиль и вернули Денису его BMW. В прошлом материале мы указывали, что такой арест, а именно в порядке ст.54 Налогового кодекса Беларуси, накладывается только на имущество плательщика, а поскольку Денис таковым не являлся и его право собственности на автомобиль сомнению не подлежит, то принятое решение единственное верное в данной ситуации.

А вот действия местных милиционеров достойны того, чтобы как минимум над ними поразмышлять.

Напомним, что 20 декабря 2018 года суд Ганцевичского района вынес частное постановление, в котором предельно четко указал:

"В ходе рассмотрения жалобы Реута Д.Н. судом установлены нарушения требований закона оперуполномоченным ОУР Ганцевичского РОВД Севруком Е.А. при проведении проверки и вынесения постановления - удержания без законных оснований имущества Реута Д.Н. Бесспорно установлено, что автомобиль зарегистрирован в МРЭО ОГАИ Барановичского ГОВД на праве собственности за Реутом Д.Н., у которого отсутствует задолженность по уплате таможенных платежей и пеней. Согласно заключению эксперта бланк свидетельства о регистрации транспортного средства на автомобиль BMW 525i на имя Реута Д.Н. выполнен предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида, то есть является подлинным документом.

В ходе проведения проверки в действиях Реута Д.Н. не было установлено состава преступления или административного правонарушения, но вместе с тем в постановлении от 29.10.2018 постановлено: свидетельство о регистрации на имя Реута Д.Н. приобщить к материалу проверки, автомобиль BMW 525i хранить на стоянке Ганцевичского РОВД до принятия решения в отношении него таможенными органами. Данный вывод в постановлении является незаконным, поскольку нарушает право собственности Реута Д.Н. и противоречит требованиям ст.98 УПК о возврате вещественных доказательств их законным владельцам".

Если кратко, то суд пришел к выводу, что "действия сотрудников Ганцевичской милиции незаконны".

Но у милиции в ответ тоже нашлось что сказать:

Резюмируем: мол, постановление вступает в силу только через 10 дней, мы можем его еще и обжаловать, так что "незаконные действия" станут таковыми только через 10 суток, тогда и неотложные меры к возврату имущества примем (как мы помним, такие меры ганцевичские милиционеры приняли - передали 21.12.2018 автомобиль не собственнику, а таможенным органам). По этой причине и вернуть авто собственнику не можем, оно не у нас уже.

Интересная, конечно, логика. "Но может, для нее есть юридическая основа? И кто же тут прав?" - резонно спросит читатель.

Как следует из письменного ответа начальника Ганцевичского РОВД, частное постановление суда, которым установлены нарушения сотрудниками милиции, вступает в свою силу только по прошествии 10 суток после его вынесения. Исходящий номер письма, которым нарушений в действиях сотрудников милиции не установлено, датирован 2 января 2019 года. Постановление суда вынесено 20 декабря 2018 года. А теперь прибавляем 10 суток к этой дате и получаем, что 30 декабря 2018 года постановление суда, установившее нарушения закона со стороны милиционеров, вступило в свою законную силу. Оно не было обжаловано и опротестовано. Таким образом, на момент составления письменного ответа за подписью руководителя Ганцевичского РОВД выводы суда о допущенных нарушениях законодательства сотрудниками милиции сомнению уже не подлежали.