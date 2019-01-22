Протесты в Венесуэле переросли в стрельбу по зданиям 4 22.01.2019, 9:55

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Фото: Reuters

Сторонники Мадуро открыли огонь.

Национальная полиция начала стрельбу в районе Каракаса, где произошло восстание военных и протесты против политики президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом сообщает El Nacional.

Пока полицейские стреляют по зданиям. До этого для подавления протестов использовался слезоточивый газ.

Ранее группа военных Венесуэлы устроила бунт, завладела оружием и взяла в заложники четверых сослуживцев, угрожая им расправой. Сейчас протестующих арестовали, они находятся под стражей.

Напомним, выборы в Венесуэле состоялись 20 мая 2018 года. По их итогам ЦИК Венесуэлы объявил о победе действующего првителя. Таким образом, Николас Мадуро обеспечил себе пребывание на посту президента Венесуэлы до 2025 года. Страны Запада и Латинской Америки, которые не признали его победы, отозвали своих послов из Каракаса, а США ввели дополнительные экономические санкции и потребовали провести новые выборы. В январе Национальная ассамблея назвала президента страны Мадуро, вступившего в должность, узурпатором.

Тем временем Венесуэла находится в состоянии серьезного экономического кризиса. В стране наблюдается нехватка самого необходимого, в том числе пищевых продуктов и медикаментов. Затянувшийся экономический кризис привел к стремительному увеличению потока мигрантов из Венесуэлы в соседние латиноамериканские страны.