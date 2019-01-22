Объявлены все номинанты на «Золотую малину» 22.01.2019, 9:26

Фото: YouTube

«Премию» вручат 23 февраля.

Накануне объявления всех претендентов на престижную кинопремию "Оскар", в США успели объявить номинантов на антипремию в кинематографе – "Золотую малину". Эта награда ежегодно вручается за самые сомнительные достижения в сфере кино перед главной кинопремией "Оскар", сообщает segodnya.ua.

Фаворитами в номинациях стали фильмы "Холмс и Ватсон" и "Кодекс Готти".

Впрочем, в том, что лидером станет комедия "Холмс и Ватсон" с Уиллом Ферреллом и Джоном Си Райли сомнений практически не было. Рейтинг картины на Rotten Tomatoes оказался рекордно низким. Фильм номинирован как "Худший фильм года", "Худший экранный дуэт", "Худший ремейк", "Худший актер", "Худший режиссер" и "Худший актер второго плана". Впрочем, на "Золотую малину" также номинированы Джонни Депп, Хелен Миррен, Мелисса МакКартни и даже Дональд Трамп!

Полный список номинантов выглядит так:

Худший фильм

"Кодекс Готти"

"Игрушки для взрослых"

"Холмс и Ватсон"

"Робин Гуд: Начало"

"Винчестер. Дом, который построили призраки"

Худшая актриса

Дженнифер Гарнер ("Багровая мята")

Эмбер Херд ("Лондонские поля")

Мелисса МакКарти ("Игрушки для взрослых"/"Душа компании")

Хелен Миррен ("Винчестер. Дом, который построили призраки")

Аманда Сайфред ("Клакер")

Худший актер

Джонни Депп ("Шерлок Гномс")

Уилл Феррелл ("Холмс и Ватсон")

Джон Траволта ("Кодекс Готти")

Дональд Трамп ("Смерть нации"/"Фаренгейт 11/9")

Брюс Уиллис ("Жажда смерти")

Худший актер второго плана

Джейми Фокс ("Робин Гуд: Начало")

Лудакрис ("Псы под прикрытием")

Джоэл МакХейл ("Игрушки для взрослых")

Джон Си Райли ("Холмс и Ватсон")

Джастис Смит ("Мир Юрского периода 2")

Худшая актриса второго плана

Келлиэнн Конуэй ("Фаренгейт 11/9")

Марша Гэй Харден ("Пятьдесят оттенков свободы")

Келли Престон ("Кодекс Готти")

Джез Синклейр ("Слендермен")

Мелания Трамп ("Фаренгейт 11/9")

Худший экранный дуэт

Любые два актера или куклы ("Игрушки для взрослых")

Джонни Депп и его актерская карьера ("Шерлок Гномс")

Уилл Феррелл и Джон Си Райли ("Холмс и Ватсон")

Джон Траволта и Келли Престон ("Кодекс Готти")

Дональд Трамп и его неизменная убогость ("Смерть нации"/"Фаренгейт 11/9"

Худший ремейк, плагиат или сиквел

"Смерть нации"

"Жажда смерти"

"Холмс и Ватсон"

"Мег: Монстр глубины"

"Робин Гуд: Начало"

Худший режиссер

Итан Коэн ("Холмс и Ватсон")

Кевин Коннолли ("Кодекс Готти")

Джеймс Фоули ("Пятьдесят оттенков свободы")

Брайан Хенсон ("Игрушки для взрослых)"

Братья Спириг ("Винчестер. Дом, который построили призраки")

Худший сценарий

"Смерть нации"

"Пятьдесят оттенков свободы"

"Кодекс Готти"

"Игрушки для взрослых"

"Винчестер. Дом, который построили призраки"

Отметим, что в этом году 39-я "Золотая малина" пройдет 23 февраля.