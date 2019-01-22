Как белорусских строителей «кинули» на российском мундиале 7 22.01.2019, 10:20

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Две организации попытаются вернуть деньги через суды.

В российской картотеке судебных дел сейчас находятся три иска двух белорусских строительных компаний, которые возводили тренировочные базы в Калуге. Обе организации — «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» из Солигорска и Гомельский домостроительный комбинат – работали на подряде у московской компании-генподрядчика «ТП ХОНКО» и участвовали в сооружении баз «Спутник» и «Орбита». На «Спутнике» базировалась и тренировалась во время проведения ЧМ-2018 сборная Сенегала, а «Орбита» была официальной запасной ареной, пишет «Завтра твоей страны».

Солигорский трест пытается истребовать в Арбитражном суде Калужской области с «ТП ХОНКО» задолженность в сумме 62 710 847 российских рублей, гомельчане в Арбитражном суде Москвы по двум искам, соответственно, 9 789 116 и 7 472 918 российских рублей. Всего в итоге белорусам задолжали «за мундиаль» 79 972 881 российский рубль или свыше 1,2 млн долларов.

Судебная тяжба для «Стройтрест №3» тянется с ноября 2018 года, для Гомельского ДСК – одна с сентября, другая – с декабря того же года. Разбирательство «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» против «ТП ХОНКО» назначено на 25 января. Один из исков гомельского предприятия против этой же компании будет рассматриваться 4 февраля, второй — 20 февраля 2019 года.

Отметим, что, по данным картотеки, «ТП ХОНКО» выступает также ответчиком по искам нескольких российских компаний, среди которых и ее бывший заказчик — УКС Калужской области.

Еще в ноябре прошлого года проблему задолженности белорусским строителям за сооруженные ими к ЧМ-2018 тренировочные базы в России Лукашенко поднял на республиканском семинаре-совещании по повышению эффективности строительного комплекса Беларуси.

«РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Калужской области в этот же день, сообщили, что оно полностью рассчиталось с генподрядчиком. Однако такая формулировка не означает, что «ТП ХОНКО» (компания зарегистрирована в Москве) заплатила белорусам. Но это и указал на своем сайте, комментируя информацию из России, «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции».

«ООО «ТП ХОНКО» неоднократно всячески уклонялось и уклоняется до настоящего момента от подписания справок, подтверждающих фактическое выполнение работ. При этом организацией, осуществлявшей надзор за строительством объектов к ЧМ-2018 АНО «Арена-2018», акты выполненных работ ООО «ТП ХОНКО» с объемами, выполненными ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» на указанном объекте, проверены, а заказчик — государственное казенное учреждение Калужской области «Управление капитального строительства – принял и подписал их, подтвердив разрешением № RU 40-301000-104-2017 от 29.12.2017 года, что объект введен в эксплуатацию», — сообщали солигорские строители.

К этому времени юристы стройтреста уже подали исковое заявление на российского партнера. Более того, солигорский трест попытался наложить арест на денежные средства и имущество не только ответчика, но и заказчика в лице УКС Калужской области. Однако Арбитражный суд Калужской области отказал в удовлетворении этого заявления.