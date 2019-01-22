Haaretz: Израиль показал, что Россия слаба 22.01.2019, 10:27

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Иллюстрационное фото politeka.net

Иранский союзник РФ получил четкий сигнал в Сирии.

Воскресные события в южной Сирии были не типичны по сравнению с прошлыми воздушными атаками, приписываемыми Израилю. Во-первых, удар был нанесен днем, что случается редко. Ответный огонь со стороны Сирии последовал спустя довольно долгое время и велся очень близко к израильской территории. Система ПРО «Железный купол» перехватила сирийские ракеты прямо на глазах у тысяч израильских туристов, заполонивших гору Хермон. Позже выяснилось, что снаряды, выпущенные из Сирии по Голанским высотам, были ракетами класса «земля-земля», а не зенитными, то есть речь идет о тщательно продуманном ответе на бомбардировку Дамаска, пишет издание Haaretz (перевод – inosmi.ru).

Предыдущая атака в Сирии была также нетипичной, так как Израиль публично взял за нее ответственность. Сначала на это намекнул бывший начальник генштаба Гади Эйзенкот, который рассказал «Нью Йорк Таймс» (The New York Times), что за последние несколько лет Израиль атаковал тысячи целей в Сирии. Затем 13 января во время открытия заседания кабинета министров премьер-министр Биньямин Нетаньяху прямо заявил, что израильские ВВС атаковали иранский склад с оружием рядом с аэропортом в Дамаске.

На этот раз во время атаки Нетаньяху находился с официальным визитом в Чаде, во время которого страны восстановили дипломатические отношения, и его комментарии были более пространными.

«У нас есть четкая позиция: мешать усилению Ирана в Сирии и наносить вред тем, кто вредит нам, — сказал он, — эта политика не меняется, нахожусь ли я в Израиле или с историческим визитом в Чаде».

Решение Нетаньяху прикрыться завесой двусмысленности снова вынуждает израильские СМИ взять на вооружение правила цензуры, которые стали совершенно неактуальны. В результате все сообщения о нападении основаны на репортажах иностранных СМИ из Сирии. Кого-то еще можно провести этой игрой в «как будто»? Не похоже, что это делают сирийцы, иранцы или израильтяне. Если занавес цензуры поднимается и опускается снова и снова в зависимости от суждений премьер-министра (или политическими прихотями), оправдать его использование, кажется, нечем.

Но это лишь второстепенный вопрос по сравнению со стратегическим. Израиль пытается обеспечить свободу воздушного передвижения на севере даже после победы режима Асада в сирийской гражданской войне и российских усилий по прекращению атак израильских ВВС при помощи инцидента с крушением российского самолета Ил-20 в сентябре.

Израиль в Сирии сражается с двумя явлениями — незаконной передачей новейшего оружия «Хезболле» в Ливане и наращиванием военной мощи Ирана. После того, как сирийские системы ПРО случайно сбили российский Ил-20, Россию беспокоит любое движение Израиля в сторону баз на северо-западе Сирии, где находятся ее самолеты. Но Израилю важно продолжать атаки, по крайней мере, в центральной и южной Сирии, и показать иранцам, что российское недовольство израильскими действиями не гарантирует им иммунитет от атак.

За последние два года, а тем более за последние месяцы, Сирия реагировала на любую израильскую атаку массированным зенитным огнем. Это не первый случай, когда из Сирии летели ракеты класса «земля-земля», но в последний раз такие обстрелы проводились в мае. Они стали иранским ответом, последовавшим через месяц после серии атак, приписанных Израилю. В этот раз спустя довольно длительный период после атаки, последовал не зенитный обстрел, а запуск ракет класса «земля-земля» в сторону сирийской границы с Израилем на Голанских высотах.

Эта атака была не случайным огнем, а спланированным посланием, которое может вынудить Израиль ответить тем же на попытку атаковать его территорию. Вопрос, как обычно, в поиске ответственных. Решил ли открыть огонь режим Асада, были ли это шиитские силы, подконтрольные Ирану, или этот шаг был скоординирован обеими сторонами? Факт запуска ракеты может указывать на сирийский режим.

Новые правила игры после стабилизации режима Асада еще не сформировались. Израиль должен ходить по острию ножа в попытке продолжить атаковать Иран и Хезболлу без прямой конфронтации с Россией. Это проблема, которая в ближайшие месяцы будет занимать нового главу Генштаба генерала-лейтенанта Авива Кохави.

В то же время невозможно игнорировать другой чувствительный фронт — Газу. В Израиле до сих пор не сказали, одобрят ли передачу катарских денег ХАМАСу, которую задерживают уже неделю, хотя катарский дипломат заявил в воскресенье «Рейтер» (Reuters), что деньги будут переведены на этой неделе.

Обе стороны заинтересованы во вливании средств: Израиль хочет относительного спокойствия, а ХАМАС как воздух нужны 15 миллионов долларов.

С политической токи зрения, эта транзакция происходит в неподходящее время для премьер-министра, учитывая возрастающую критику со стороны правого крыла с начала предвыборной кампании. Однако слишком долгая задержка денег может усугубить напряженность на юге в тот самый момент, когда ситуация на сирийской границе накаляется.