Дмитрию Полиенко мстят за дерзкое граффити неизвестного автора? 22.01.2019, 10:35

Дмитрий Полиенко

Активиста поместили в ИВС.

В Минске 21 января, были задержаны несколько активистов анархического движения. Известно, что среди задержанных - Дмитрий Полиенко и Евгений Чулицкий. Возможно, возбуждено уголовное дело за нанесение граффити по ст. 341 Уголовного кодекса (осквернение сооружений и порча имущества), сообщает сайт ПЦ «Весна».

Весь вчерашний день, как сообщает в социальных сетях Марина Косинерова, задержанные провели в РУВД Заводского района и Следственном комитете. Только вечером появилась информация, что они находятся в изоляторе временного содержания.

Примерно в 10 часов утра на квартире у Евгения Чулицкого в присутствии его матери прошел обыск, который проводили четыре сотрудника следственных органов. Были изъяты ноутбук и несколько телефонов.

По предварительной информации, 22 декабря прошлого года неизвестные нанесли граффити «Менты убивают людей» на стену одного из городских зданий по улице Охотской.

Между тем, в телеграмм-канале Волна projekt. сообщается о том, что одному из анархистов - Ивану Комаруcf удалось сбежать от сотрудников милиции, которые ждали его у дверей подъезда. Пока его судьба неизвестна.