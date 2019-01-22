Белорусский водитель: Если уверен в правоте, нужно идти до конца 1 22.01.2019, 10:47

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Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Житель Барановичей доказал в суде, что ГАИ эвакуировала его авто незаконно.

Более трех месяцев житель Барановичей Юрий Бурба пытался доказать, что его автомобиль, припаркованный под знаком «Стоянка запрещена», сотрудники ГАИ эвакуировали незаконно. Суд встал на сторону Юрия, и дело об административном правонарушении было прекращено за недоказанностью его вины, сообщает intex-press.by.

37-летний Юрий Бурба занимается ремонтом компьютеров. В тот день, 27 сентября прошлого года, горожанин приехал осмотреть технику в школе, которая расположена на бульваре Бородинского. По словам Юрия, он остановился возле дорожного знака «Стоянка запрещена», чтобы «не нести тяжелые приспособления лишние метры».

– Видеорегистратор в момент остановки показывал 11 часов 26 минут. Часы в регистраторе спешат ровно на час. То есть было 10.26, – говорит Юрий. – Не прошло и пяти минут, как мой автомобиль забрал эвакуатор – в 10.30.

Это зафиксировала видеокамера магазина, который расположен неподалеку. Это же время указано в протоколе отбуксировки.

– Под знаком «Стоянка запрещена» я имел право стоять 5 минут. На каком основании мою машину эвакуировали? Я считаю, что это сделали незаконно. Сотрудник ГАИ, который принял решение ее эвакуировать, показал мне одну фотографию, где мой автомобиль стоит под знаком. Но ведь это не доказывает, что моя машина находилась там более 5 минут! – возмущается Юрий. – И как сотрудники ГАИ умудрились эвакуировать автомобиль за такое короткое время? Ведь если соблюдать все законодательные нормы, то только на заполнение протокола уйдет 5 минут!

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

В УГАИ Брестского облисполкома Intex-press подтвердили, что эвакуировать машину за 5 минут практически невозможно: вызов эвакуатора, составление протокола и поиск понятых займут не меньше 15 минут. Свой автомобиль Юрий забрал, платить за эвакуацию и услуги штрафстоянки отказался.

ГАИ: виновен, штраф – одна базовая

1 октября прошло первое рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Юрия. В ОГАИ Барановичского ГОВД, по словам горожанина, убедительных доказательств его вины не предоставили. По крайней мере, фото, доказывающие, что припарковался он раньше 10.26 (а это означало бы, что автомобиль простоял под запрещающим знаком более 5 минут), не было.

– А запись с видеорегистратора сотрудника ГАИ, который принял решение эвакуировать мой авто, вообще куда-то исчезла, – говорит Юрий.

Но, несмотря на это, в ГАИ вынесли постановление о виновности Юрия и выписали ему штраф – 1 базовую (на тот момент 24,5 рубля).

Юрий с таким решением не согласился и обратился в суд Барановичского района и города Барановичи. В суде, по его словам, инспектор ГАИ, пытаясь оправдать столь быструю эвакуацию, заявил, будто бы протокол эвакуации транспортного средства можно составлять после эвакуации авто.

– Но это же просто смешно. Есть постановление Совета Министров, где четко прописано, что протокол составляется до эвакуации, – говорит Юрий.

Суд принял решение: постановление ГАИ отменить, дело направить на новое рассмотрение.

В начале декабря Госавтоинспекция вновь признала Юрия виновным в нарушении ПДД, и горожанин снова обратился в суд.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

«Правды добиться можно, главное – не опускать руки»

Очередное судебное заседание поставило окончательную точку в деле Юрия. Суд Барановичского района и города Барановичи 8 января отменил постановление ГАИ. Основанием для этого, по мнению Юрия, явилось одностороннее и необъективное исследование обстоятельств.

– Сотрудники ГАИ как не пытались, так и не смогли доказать, что я нарушил ПДД и мой автомобиль простоял под знаком «Стоянка запрещена» более 5 минут. И даже основное доказательство Госавтоинспекции – запись с камеры магазина – не подтверждает моей вины. На записи эвакуатор в 10.23 едет пустым мимо магазина, а уже в 10.30 возвращается с моей машиной. То есть – прошло всего семь минут. Сотрудник ГАИ письменно утверждал, что мой авто эвакуировали три минуты. И по данным GPS-трекера эвакуатора, возле моей машины он неподвижно стоял 2 минуты 55 секунд. В любом случае: как ни вычитай из семи три, получается четыре. Не пять! Значит, никаких доказательств того, что мой авто стоял под знаком больше четырех минут, нет, – говорит Юрий.

По его словам, сотрудник ГАИ, выступавший в суде, пытался объяснить эвакуацию автомобиля и тем, что скопление транспортных средств возле детских, школьных и дошкольных учреждений несет угрозу безопасности дорожного движения. Но это не оправдывало их действий.

Суд удовлетворил жалобу Юрия, дело прекращено за недоказанностью его виновности.

В ОГАИ Барановичского ГОВД комментировать ситуацию с эвакуацией автомобиля Юрия Бурбы и разбирательством по этому делу отказались.

Сам Юрий говорит, что после этой истории сделал для себя определенные выводы, и утверждает, что останавливаться на достигнутом не собирается.

– Теперь я точно знаю: если ты уверен в своей правоте, нужно иди до конца. Правды добиться можно, главное – не опускать руки. Да, иногда это непросто, но это возможно, – отмечает горожанин. – И я рад, что справедливость восторжествовала, но это еще не конец. Я намерен подать на ГАИ в суд. Буду требовать привлечь инспекторов к уголовной ответственности за превышение служебных полномочий, а также возмещения мне морального и материального урона.