В Санкт-Петербурге горит здание арбитражного суда

В Санкт-Петербурге горит здание арбитражного суда4
- 22.01.2019, 10:50
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Эвакуировано 100 человек.
Утром 22 января в России загорелось здание Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области на Суворовском проспекте, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В одной из комнат шестиэтажного здания загорелась обстановка на площади 20 квадратных метров. Сведения о пострадавших пока не поступали. Эвакуировано 100 человек.
Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что возгорание произошло на этаже, где работают помощники судей.
К ликвидации пожара привлечено 15 машин МЧС и 52 пожарных.