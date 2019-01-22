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В Санкт-Петербурге горит здание арбитражного суда

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  • 22.01.2019, 10:50
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Фото: vk.com/spb_toda

Эвакуировано 100 человек.

Утром 22 января в России загорелось здание Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области на Суворовском проспекте, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В одной из комнат шестиэтажного здания загорелась обстановка на площади 20 квадратных метров. Сведения о пострадавших пока не поступали. Эвакуировано 100 человек.

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что возгорание произошло на этаже, где работают помощники судей.

К ликвидации пожара привлечено 15 машин МЧС и 52 пожарных.


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