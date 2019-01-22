«Прессбол»: Гуренко может остаться главным тренером «Динамо» 22.01.2019, 10:54

Также столичную команду может возглавить Олег Дулуб.

Как сообщает «Прессбол», в ближайшее время может решиться вопрос с главным тренером минского «Динамо». Пока команда работает под руководством тренеров дублирующего состава.

По информации издания, на данный момент есть два варианта с тренером: команду может принять Олег Дулуб или будет подписан новый контракт с Сергеем Гуренко, который возглавлял «Динамо» на протяжении последних двух сезонов.

Напомним, под руководством Гуренко «Динамо» в прошлом сезоне заняло третье место.

Контракт специалиста с клубом закончился еще в конце прошлого года и предложения о продлении сотрудничества специалист не получил. Позже пресс-служба «Динамо» подтвердила уход Гуренко из клуба.