Названы лучшие страны для бюджетного путешествия 1 22.01.2019, 10:56

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Туристы смогут сэкономить до 20 процентов от своего бюджета.

Непал, Аргентина и ЮАР – это самые лучшие страны для бюджетных путешествий в 2019 году. Об этом заявили эксперты британской компании Trailfinders (перевод - «Сегодня»).

По мнению специалистов, причина успеха вышеупомянутых стран в том, что туристам во время отдыха удастся хорошо сэкономить на аренде жилья и транспорта. Среди прочего отмечается, что в 2019 году в ЮАР будет стабильно дешевая аренда автомобилей, а также низкий курс южноафриканской валюты (рэнда) по отношению к доллару и евро.

Аргентина, в свою очередь, перспективна на туристическом рынке из-за отмены налога на добавленную стоимость при оплате объектов размещения (отелей, хостелов. – Прим.) в этой стране, предпринятой ее правительством в 2017 году: путешественники смогут сэкономить до 20 процентов при оплате проживания.