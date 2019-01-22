Международные профсоюзы призвали перенести Евроигры из Минска 6 22.01.2019, 11:02

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Белорусские власти стремятся узаконить свой режим посредством спортнивных соревнований.

Глобальный союз IndustriALL, Международная конфедерация профсоюзов, Европейское отделение IndustriALL и Европейской конфедерации профсоюзов из-за "дела БелТА" и "дела профсоюза РЭП" призвали Комиссию по проведению Европейских игр при контактах с властями Беларуси поднять вопрос о политических заключенных в этой стране, решительно осудить преследования журналистов и профсоюзов, а также рассмотреть возможность переноса игр в другую страну.

По мнению международных организаций, перенос игр в другую страну – из-за вопиющих нарушений свободы слова, свободы ассоциации и прав человека и профсоюзов – послужит мощным сигналом для белорусских властей, который должен заставить их улучшить ситуацию с правами человека и профсоюзов. Praca-by.info публикует перевод полного текста обращения:

Председателю Координационной комиссии по проведению

Европейских игр 2019 года в г. Минске

Призыв к переносу Европейских игр в свете нарушений прав человека и профсоюзов в Беларуси

Уважаемый г-н Капралос!

Мы обращаемся к Вам, как Председателю Координационной комиссии по проведению Европейских игр 2019 в Минске, от имени Глобального союза IndustriALL, Международной конфедерации профсоюзов (МКП), Европейского отделения IndustriALL и Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП) в связи с незаконными задержаниями журналистов и проведении обысков в офисах независимых информационных агентств в Беларуси летом прошлого года, а также с продолжающимися нарушениями прав профсоюзов.

Указанные задержания представляют собой явные нарушения свободы слова в Беларуси. К сожалению, это не первый случай, когда негосударственные организации (НГО) сталкиваются с подобным произволом в Беларуси.

Ряд профсоюзов в Беларуси-члены наших конфедераций, также сталкиваются с серьезными ограничениями при осуществлении своих прав, в частности, права на свободу ассоциации. Еще в 2000 году эти профсоюзы подали специальную жалобу в Международную организацию труда (МОТ), которая создала специальную комиссию по расследованию. Комиссия вынесла правительству Беларуси ряд рекомендаций, которые оно до сих пор не выполнило. С тех пор поведение правительства регулярно подвергается проверке со стороны МОТ на предмет недобросовестной практики и попыток манипулировать правами рабочих.

В августе 2018 года, когда журналисты были задержаны, власти организовали еще одно дело против тех, кто не согласен с официальной государственной политикой. В результате несправедливого судебного разбирательства были осуждены наши коллеги, лидеры Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (профсоюза РЭП), Геннадий Федынич и Игорь Комлик.

Судебный процесс по так называемому «делу профсоюза» длился 13 дней и еще раз доказал, что власти не уважают основные права и свободы своих граждан. В течение всего судебного разбирательства, по словам адвокатов и наблюдателей из IndustriALL, а также других свидетелей, по этому делу не было представлено никаких достоверных или законных доказательств. Тем не менее, Советский районный суд города Минска признал обоих лидеров виновными в уклонении от уплаты налогов, наложил на них штраф в размере 47 560 белорусских рублей (около 20 000 евро), четырехлетнее ограничение свободы с условным тюремным заключением и запрет на занятие старших руководящих должностей на пять лет.

Мы считаем, что решение суда политически мотивировано и направлено на оказание давления на руководство профсоюза с целью подорвать его деятельность и помешать его активному участию в жизни общества.

Таким образом, приговор, вынесенный судом Геннадию Федыничу и Игорю Комлику, является нарушением прав человека и свободы ассоциации, противоречащим и национальному законодательству, и международным обязательствам Беларуси.

9 ноября 2018 года апелляция, поданная обоими лидеров, была отклонена, и приговор был оставлен в силе, после чего оба лидера были вынуждены уйти со своих постов.

К сожалению, этот приговор создает опасный прецедент судебного преследования по неправдоподобным основаниям любой профсоюзной организации и ее лидеров, которые занимаются защитой социальных и экономических интересов трудящихся в Республике Беларусь.

Кроме того, IndustriALL, МКП, Европейский IndustriAll и ЕКП считают недопустимым, что в ходе этого суда постоянно делались ссылки на сотрудничество профсоюза РЭП с иностранными и международными профсоюзами. Обвинение представило этот факт, а судья приняла его во внимание как дополнительное доказательство вины лидеров профсоюза.

В соответствии со Статьями 5 и 6 Конвенции МОТ № 87 о свободе объединений и защите права на организацию, которая была ратифицирована Республикой Беларусь, власти не имеют права вмешиваться в реализацию трудящимися своего права на организацию и вступление в международные организации, частью которого является уплата членских взносов или получение международной финансовой помощи.

Как следствие, незаконное использование судебной системы и вытекающий из нее приговор суда представляют собой явное вмешательство во внутренние дела профсоюзов, что является грубым нарушением вышеупомянутой Конвенции.

До тех пор, пока приговор остается в силе, и в свете сурового ограничения свободы, которое негативно скажется на нормальных условиях труда и жизни обоих лидеров, мы считаем Федынича и Комлика политическими заключенными. Наличие политзаключенных является вопиющим нарушением обязательств Беларуси перед Евросоюзом.

Кроме того, мы считаем, что другие независимые институции, включая НГО, информационные агентства и их руководителей, не защищены от этой новой волны криминализации их деятельности.

Глобальный союз IndustriALL и МКП обратились к руководству страны с призывом немедленно пересмотреть приговор Геннадию Федыничу и Игорю Комлику и потребовали их полного и безоговорочного оправдания. Тем не менее, учитывая удручающую репутацию белорусских властей, для Евросоюза было бы чрезвычайно важно – особенно принимая во внимание, что Евросоюз является вторым по величине торговым партнером Беларуси – вмешаться и оказать давление на руководство этой страны, призвав его пересмотреть этот несправедливый приговор.

Мы отметили информацию о недавнем визите президента Европейского олимпийского комитета Янеза Коцианчича в Беларусь и его встрече с Лукашенко. Очевидно, что белорусские власти стремятся узаконить свой режим посредством Европейских игр 2019 года.

Поэтому мы призываем вас при своих контактах с властями Беларуси поднять вопрос о политических заключенных в этой стране, наряду с Вашим решительным осуждением преследования журналистов. Мы также призываем вас рассмотреть возможность переноса игр в другую страну.

Мы считаем, что перенос игр в другую страну – из-за вопиющих нарушений свободы слова, свободы ассоциации и прав человека и профсоюзов – послужит мощным сигналом для белорусских властей, который должен заставить их улучшить ситуацию с правами человека и профсоюзов.

Мы будем продолжать следить за ситуацией в Беларуси, и будем держать вас в курсе событий.