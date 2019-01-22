Десятки британских министров готовы уйти в отставку в случае «жесткого» Brexit 22.01.2019, 11:26

Политики предупредили депутатов Консервативной партии.

Около 40 членов правительства готовы подать в отставку на следующей неделе, если депутатам Консервативной партии, в которую они входят, будет запрещено голосовать за план, предусматривающий недопущение Brexit без соглашения.

Об этом сообщает The Times.

Среди тех, кто рассматривает вопрос об отставке, министры правительства Терезы Мэй, младшие министры и помощники министров.

Министр по вопросам труда и пенсий Амбер Радд заявила, что все депутаты-консерваторы должны иметь право свободного голосования относительно продолжения Статьи 50 - механизма, по которому Британия выходит из Европейского Союза.

Министр по вопросам бизнеса Ричард Харрингтон вчера подтвердил, что уйдет в отставку, если правительство будет настаивать на Brexit без соглашения.

Министр культуры Марго Джеймс и министр обороны Тобиас Элвуд пока определяют свои позиции, но вчера Элвуд написал в Twitter о необходимости продолжения статьи 50.

Премьер-министр вчера заявила в парламенте, что она не может снять с повестки дня сценарий выхода без соглашения, поскольку принятая альтернатива еще не появилась, и ЕС вряд ли отложит дату выхода Британии без нового плана.

На прошлой неделе британский парламент отклонил рекордным количеством голосов соглашение о Brexit, о котором Тереза Мэй договорилась в Брюсселе.

21 января премьер представила новый план дальнейших действий, но он практически не отличается от ее предыдущих предложений, за исключением нескольких изменений.