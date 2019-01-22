Из Польши по новым правилам: на границе урезали нормы 2 22.01.2019, 11:30

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иллюстрационное фото Charter97.org

Если в пункте пропуска белорус превысил нормы, то за эту часть он заплатит пошлину.

Сколько денег можно тратить «на закупах», входит ли в нормы алкоголь, что делать, если вы первый раз за три месяца выехали за границу, а вас не пустили, и как заплатить за неделимую бытовую технику, рассказали «Вечернему Гродно» в Гродненской региональной таможне.

Ездишь чаще, чем раз в три месяца, — вези не больше 20 кг на сумму 300 евро

С 1 января изменились нормы ввоза товара для личного пользования из-за рубежа. Теперь, если пересекаешь границу раз в три месяца и реже, то можно везти товары на сумму 500 евро и весом не более 25 кг. Те, кто ездит в Европу чаще, может провозить через границу вещи на сумму 300 евро и весом 20 кг.

Если в пункте пропуска гражданин превысил нормы, то за эту часть он заплатит пошлину. Она рассчитывается так: 4 евро за каждый килограмм либо 30 % от стоимости превышения. При этом человек внесёт большую сумму, которая получится в результате расчётов, а также доплатит таможенный сбор в размере 10 рублей.

Как заплатим за неделимый товар

Подобные нормы применяются к неделимым товарам, вес которых превышает 35 кг. Например, если пересекаешь границу первый раз за три месяца и провозишь духовой шкаф за 600 евро весом 40 кг, то пошлина за 30 % стоимости составит 180 евро, а за вес — 160 евро. Таким образом, на границе придётся отдать больше — 180 евро.

Что не входит в нормы

Неделимый товар не входит в норму беспошлинного ввоза. То есть если был за границей более трёх месяцев назад, то вместе с духовым шкафом (за который заплатил) можно везти 25 кг на сумму 500 евро (если это товары для личного пользования).

Важно отметить, что в норму 300 евро и 20 кг не входят алкогольные напитки и пиво.

Не пустили поляки — проезд не засчитывается

Если гражданин выехал в Польшу первый раз за три месяца, но в Кузнице его развернули назад, то в следующий раз, даже если он поедет за границу хоть на следующий день, белорусские таможенники не будут применять к нему урезанные нормы 300 евро и 20 кг. Главное передать сотрудникам таможни декларацию с отметкой «После возврата», проставленной в графе для служебного пользования, а также паспорт (или другой документ) с отметкой сопредельной стороны об отказе во въезде гражданина. У польских пограничников это, как правило, аннулирование штампа.

Сколько чего можно везти из-за границы в зависимости от частоты поездок

Непродовольственные товары

Раз в 3 года — по единице следующих товаров: газовые либо электрические плиты, кухонные, варочные панели, вытяжки, кухонные комбайны, микроволновые печи, духовые шкафы, ванны, душевые кабины, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сливные бачки, холодильники, морозильники, посудомоечные и стиральные машины, кофемашины, швейные машины, водонагреватели, телевизоры, компьютерные мониторы с ЖК-экраном, ноутбуки/нетбуки, планшеты, косилки для газонов (триммеры), пылесосы, бытовые сварочные аппараты, электрогенераторы и др.

Раз в 2 года — до 4 новых летних либо зимних шин или колёс с шинами для легковых автомобилей, до 2 (или 3 при наличии коляски для мотоцикла) шин или колёс для мотоциклов, мопедов или мотороллеров. Однако перевозящий такие товары должен предъявить техпаспорт, подтверждающий, что у него есть личное авто или мотоцикл, а шины предназначены именно для этого транспорта.

Кстати, б/у шины отдельно провозить запрещено, а разрешается только в комплекте с дисками.

Чаще чем раз в месяц — не более 3 единиц одного наименования, при этом не более 5 наименований товаров. Например, три пары обуви, три куртки, три рубашки, три упаковки стирального порошка, каждая весом не более 5 кг.

Чаще чем раз в 7 календарных дней — 1 единицу 1 наименования. Например, одни брюки.

Чаще чем раз в календарный день — только б/у товары, продукты питания, необходимые на время следования. Например, головной убор, куртка или свитер на случай холодной погоды.

Продукты питания

Раз в месяц и чаще — не более 10 кг продуктов питания.

Раз в 7 календарных дней и чаще — не более 5 кг продуктов питания, из них алкогольных напитков и пива — не более 1 л для пересекающих границу РБ транспортом, 0,5 л — для пересекающих границу пешком или на велосипеде.

Чаще чем раз в сутки — только на путь следования при отсутствии алкогольных напитков и пива.

Ввозить в Беларусь три литра алкоголя можно не чаще чем раз в 8 дней. Однако если постоянно каждые восемь дней возить алкоголь по три литра, то можно вызвать подозрение таможенников, которые могут расценить это как перемещение товара для коммерческих целей.