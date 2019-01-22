«Дочка» «Газпрома» назвала сумму списанных Чечне долгов 22.01.2019, 12:02

Ранее в компании этот факт отрицали.

В дочерней компании «Газпрома» сообщили, что размер просроченной жителями Чечни задолженности за газ в судебном решении все же назывался. Как сообщил РБК представитель «Газпром Межрегионгаза», речь шла долге в 9,353 млрд руб., который накопился за период с 1 января 2007 по 30 сентября 2015 года, сообщает РБК.

Таким образом в компании прокомментировали заявление компании «Газпром Межрегионгаз Грозный», чей топ-менеджер Рустам Амерханов сказал агентству ТАСС об отсутствии суммы задолженности в документе. В «Газпром Межрегионгаз» указали, что хотя цифры нет в резолютивной части решения, она присутствует в мотивировочной.

Сам Амерханов появление суммы в 9 млрд руб. ранее называл «информационным вбросом».

Сумма в 9 млрд руб. изначально упоминалась в сообщении прокуратуры Чечни, которое было опубликовано 16 января. Позже она из сообщения исчезла, однако на сервисе Internet Archive сохранился старый вариант сообщения с заголовком «По иску прокурора суд обязал ответчика списать безнадежную к взысканию задолженность населения за газ на сумму более 9 млрд руб.».

Свою позицию прокуратура изначально объясняла тем, что требование платить по долгам за газ «создавало социальную напряженность и могло повлечь протестные выступления». В свою очередь министр национальной политики Чечни Джамбулат Умяров объяснил решение суда «спецификой региона» и тем, что «задолженность образовалась в течение боевых действий».

Решение грозненского суда вызвало большой общественный резонанс. С призывами списать по той же схемы долги жителей других субъектов России выступили депутаты региональных парламентов Чувашии, Пензенской и Смоленской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и так далее.

Против списания долгов выступил накануне глава Минстроя Владимир Якушев. Журналистам он заявил, что не поддерживает данную инициативу, объяснив это дисциплиной и различными проблемами, для которых надо искать денежные средства, сообщало агентство ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что «у Кремля какой-либо позиции нет», однако при этом указал, что поскольку товар конечному потребителю был доставлен, Газпром на деньги рассчитывает.