Застройщики рассказали, что появится на месте «БелЭкспо» в центре Минска 11 22.01.2019, 13:10

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Площадка отдана инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов.

Срока начала застройки площадки в историческом центре Минска, на берегу реки Свислочь, включительно с бывшим Троицком монастырем, не называют, как и стоимости проекта гостиничного комплекса. Площадка отдана инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов, передает «Радыё Свабода».

В администрации Центрального района Минска прошло обсуждение проекта застройки площадки площадью 6 гектаров возле Свислочи, где раньше стоял выставочный комплекс «БелЭкспо».

На этом месте инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов запланировал строительство гостиничного комплекса. Организаторы обсуждения рассказали, что будет построено, назвали параметры зданий, привели выводы экспертиз, в том числе экологической.

Гостиничный комплекс будет построен в первую очередь, а во вторую застройщик обещает восстановить три уцелевшие корпуса Троицкого монастыря, где еще недавно располагались корпуса 2-й клинической больницы. Третья очередь - возведение пешеходного моста через Свислочь напротив нового гостиничного комплекса и бывшего монастыря.

Что планируют построить?

- 5-звездочный отель на 200 мест;

- круглосуточный ресторан;

- несколько казино;

- Spa-салон;

- подземную парковку на сотню автомобилей;

- бутики и магазины, другие развлекательные объекты и пункты сервиса.

От улицы Янки Купалы, откуда предусмотрен основной вход в гостиничный комплекс, здание будет 5-этажным, 20 метров высоты, с наивысшим пунктом на куполе на 23 метрах. Но от реки Свислочь, куда идет понижение, с учетом двух цокольных этажей здание будет 7-этажным, сообщили архитекторы.

«Фасады спокойные, лаконичные, считаем, они будут хорошо подходить для окружающей застройки», - отметили авторы проекта из архитектурного бюро «Воробьев и партнеры».

Что будет во вторую очередь?

После восстановления трех корпусов бывшего Троицкого монастыря базилианок у них появится ряд рекреационных объектов:

- на первом этаже зданий разместятся магазины, кафе, детские центры;

- часть восстановленных помещений отдадут под апартаменты;

- зданиям придадут исторический вид, который будет соответствовать времени до 1835 года, когда в монастыре располагались тогдашние медицинские учреждения;

- исчезнет несущая стена, которая отделяла бывший госпиталь от улицы Максима Богдановича и закрывала вид на здания бывшего монастыря.

«Сейчас и видом, и насыщенностью объектов эти три здания будут возвращены в историческое культурное окружение города», - уверяют авторы проекта. Однако когда это произойдет, не сообщили.

Есть ли экологическая угроза?

По данным специалистов, гостиничный комплекс почти на 40% не исчерпывает норму в загрязнении окружающей среды, разрешенную для подобных объектов.

«В том числе предусмотрены особые фильтры для очистки воды, которая будет использоваться прачечной гостиницы», - сообщили проектировщики.

Предусмотрена частичная компенсационная высадка деревьев. «Аллея героев сохранится», - заверили авторы проекта.

Гостиничный комплекс построит компания «Копаоник», известная возведенными объектами в Чечне и Сербии, которая реализует проекты на деньги из Объединенных Арабских Эмиратов. Сколько будет стоить объект, этот вопрос организаторы обсуждения старательно обходили, как и сроки начала и окончания строительства. «Это не входит в тему обсуждения», - сказали организаторы.

Название отеля также еще не озвучено, но проектировщики говорят, что новый отель на улице Янки Купалы будет входить в известную сеть отелей Viceroy.

За что критикуют застройщиков?

Координатор инициативы «Город для горожан» Денис Кобрусев полагает, что администрация Центрального района Минска и фирма-проектировщик не выполняют предусмотренный законом порядок обсуждения, и в результате общественность может получить объект, который невозможно будет подкорректировать.

«В Минске уже сложилась очень плохая практика, когда обещают одно, а потом возводят такое, что очень отличается в худшую сторону. Достаточно упомянуть Dana Mall либо стройку на Октябрьской площади, которая, как уже видно, разрушает композицию этого исторического места и за которую уже стыдно.

Мы сегодня узнали, что проект еще до конца не готов, а план строительства уже есть. Они спешат, чтобы поскорее начать стройку и потом сказать горожанам: видите, изменения уже невозможны», - сказал он.

По словам Дениса Кобрусева, стройку гостиничного комплекса на месте бывшего «БелЭкспо» собираются начать весной и закончить через два года.

По сведениям, фонд Royal Group наследственно принца Абу-Даби, приятеля Лукашенко, готов вложить в развлекательный бизнес в Минске 250 миллионов долларов. Какая часть этих денег пойдет на гостиничный комплекс и реконструкцию бывшего Троицкого монастыря, неизвестно.