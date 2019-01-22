Видеохит: Осьминог играет в прятки с дайвером 22.01.2019, 10:56

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На Лазурном берегу дайвер снял на видео «шпионские игры» осьминога.

Во время погружения на Французской Ривьере дайвер снял на видео искусную маскировку осьминога, сообщают «РИА Новости».

На кадрах видно, что осьминог, заметив человека, попытался замаскироваться под окружающие предметы, приняв облик камня и растущих рядом водорослей. Дайвер снял на видео момент, когда осьминог "исчезает" из виду, а затем выпускает чернила, отпугивая оператора.

Осьминоги используют технику камуфляжа, предчувствуя опасность. Специальные пигментные клетки позволяют им контролировать свой цвет кожи подобно хамелеонам. Также они могут менять ее текстуру, чтобы лучше сливаться с выбранным фоном.