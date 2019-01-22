Видеофакт: Светлогорский завод сбрасывает отходы в Березину 2 22.01.2019, 12:26

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Фото: «Радыё Свабода»

Вредное предприятие загрязняет окружающую среду.

Жители Светлогорска 19 января заметили, как из трубы целлюлозно-картонного комбината в реку Березину течет непонятная жидкость и пена. По этому поводу местная жительница Елена Маслюкова обратилась в районное управление МЧС, а также в милицию.

Сотрудники МЧС сброс зафиксировали. Елена Маслюкова сняла процесс сброса жидкости на видео.

Что сбрасывали в Березину?

На видео видно, как в ливневую канализацию, которая связана с рекой Березина, льется темная жидкость с грязно-желтой пеной. Елена Маслюкова рассказала «Свабодзе», что это произошло19 января около 14 часов. Вокруг стояла вонь.

Пока Елена Маслюкова не получила ответа ни от МЧС, ни от руководства завода, что конкретно сбрасывали в воду и насколько это вредно для экологии.

Как рассказал журналистам заместитель генерального директора по идеологии Светлогорского целлюлозно-картонного комбината Сергей Горбачев, это был плановый сброс, который «не угрожает экологии».

«Периодические сбросы предусмотрены, это же технологическая труба, туда все идет после очистки. А черное оно, так как вода в реке черная. Это предусмотрено в проекте, который согласован всеми экологическими службами. Это был плановый сброс. Не то, что там что-то страшное сбрасывают. В таких местах много рыбы, рыба с удовольствием ест и не плавает кверху брюхом», - говорит Сергей Горбачев.

Почему воняет завод ?

Заместитель гендиректора признает, что производство завода также вызывает вонь, но опасности в этом, уверяет он, нет.

«Концентрации в воздухе далеки от предельно допустимых в меньшую сторону. Но, к сожалению, этот газ настолько вонючий, что мы его чувствуем, когда там две молекулы на кубический метр. В такой концентрации нету опасности для людей. Но он приносит большие неудобства. Те, кто не терпят, готовы из кожи выпрыгнуть. У них и кровь идет, и руки горят, и глаза на лоб лезут. Но их четыре человека. У других ничего на лоб не лезет, они с пониманием относятся», - сказал Сергей Горбачев.

У экологов к заводу под Светлогорском, который в народе прозвали «вонючим» за характерный запах вокруг, много вопросов. Проект проходил дополнительную экспертизу в Минприроды, где подтвердили, что вони вокруг быть не должно.

«Наши китайские партнеры все здесь бросили»

Предполагалось, что новый завод обеспечит потребности внутреннего рынка и будет производить беленую целлюлозу на экспорт. Первоначально проект оценивался в 700 миллионов долларов. Почти все деньги получены из китайского кредита. Строители также китайцы - компания САМСE.

В ноябре 2018 года завод останавливался, Сергей Горбачев говорит, что это было связано с китайскими инвесторами. Сейчас на заводе идут работы по пробному выпуску продукции. Китайские инвесторы дали на постройку завода кредит в 800 миллионов долларов.

«Наши китайские партнеры все бросили здесь. Мы вынуждены были свою охрану выставить. Потом мы все свели воедино и воссоздали пробные работы. Это чтобы устранить все нарушения, которые нам выписали», - говорит Сергей Горбачев.

Свое недовольство этим проектом высказывал Лукашенко. Еще в прошлом году в апреле он заявлял, что «завод остановился через месяц после его запуска».

Напомним, жители Светлогорске уже долгое время ведут борьбу против завода беленой целлюлозы. 15 сентября в городе прошла акция, на которую вышло более 150 человек.