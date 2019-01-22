Предприниматель: Я в любом случае буду бороться, у меня 50 человек за спиной 7 22.01.2019, 12:43

4,625

ИП взбунтовались из-за приказа дорожников убрать магазины с остановок.

«То есть 20 лет имели право, а теперь внезапно не имеют? Выходит, что госконтора облажалась, а нам отвечай?» — задается вопросом один из арендаторов магазина на автобусной остановке в Минской области. Он попал в число тех, с кем Минскоблдорстрой ни с того, ни с сего решил расторгнуть договора аренды.

Оказалось, что по закону предприятие вообще не имело права их сдавать. Продавцы, которые арендовали площади и которых «попросили», возмущены таким положением вещей. Сайт tut.by узнал, почему сложилась такая ситуация и что намерены делать арендаторы магазинов.

«Один павильон стоит 17−20 тысяч долларов. А теперь нам говорят «Убирайтесь!»

В редакцию обратился хозяин фирмы, которая арендует павильон на автобусной остановке в Логойском районе (по адресу а/д Н8951 Приморье-Бовбли-Рогово).

— Я арендую торговый павильон на остановке с 2008 года. Его площадь 25 квадратных метров. Такие есть и в Озерце, и в Ждановичах, и в Боровлянах. На днях мне пришло уведомление от КУП «Минскоблдорстрой», что со мной расторгают договор аренды помещения. В течение трех месяцев я должен съехать оттуда и вернуть занимаемые площади арендодателю, — рассказывает Сергей. — Моя фирма — добросовестный арендатор. Я вовремя вношу арендную плату, содержу арендованную территорию в порядке. Никаких внятных объяснений в КУП «Миноблдорстрой», когда я туда обратился, мне не дали. Что это за распоряжение и чем обосновано, не ясно.

Оказалось, что такое уведомление от Минскоблдорстроя получил не только Сергей, но и многие арендаторы подобных павильонов в Боровлянах, Ждановичах, Семково, Озерце, посенке Цна и других населенных пунктах. Расторгнуть договара хотят не с одним-двумя, а с сотнями продавцов.

— Мне тоже такое письмо пришло, — рассказал арендатор Андрей. — Потребовали в течение трех месяцев убрать павильоны. У меня две торговые точки в Боровлянах и еще одна в Озерце.

К слову, в самом невыгодном положении оказались арендаторы из Боровлян. В 2016 году их обязали заменить киоски на павильоны, за свой счет. Люди вложили деньги, но не прошло и трех лет, как их выгоняют.

— У меня тоже два магазина в Боровлянах и один в Озерце, — говорит еще один арендатор Андрей. — 28 декабря прошлого года получил письма на расторжение договоров аренды тех магазинов, которые в Боровлянах. На третью точку уведомления пока не приходило. Вероятно, потому, что те площади принадлежат и дорожному ремонтно-строительному управлению, и Горавтомосту.

По словам мужчины, еще в 2015 году в Боровлянах на остановках стояли обычные киоски. Их хотели снести, мол, внешний вид у них плохой.

— Потом нам разрешили арендовать эти площади и дальше, но при условии, что мы заменим киоски на павильоны со входом внутрь единого образца, где можно будет погреться, выпить чай или кофе, — продолжает Андрей. — Если же мы это сделаем, нам сказали, что оформят договора аренды на пять лет. Чтобы вы понимали, один павильон стоит 17−20 тысяч долларов. А у многих их по несколько. Мы взяли кредиты, вложили деньги, сделали, как нам сказали, а теперь ДРСУ говорят «Убирайтесь!». Но ведь даже обещанные пять лет еще не прошли, мы еще с кредитами не расплатились.

Андрей рассказывает, что некоторые арендаторы торгуют на своих местах аж с 1995 года. Деньги за аренду все время платились ДРСУ.

— Аренда одной точки в месяц стоит около 200 рублей. Плюс павильоны обязательно должны быть оборудованы тревожной кнопкой, поэтому платить приходится еще и департаменту охраны. Это 220 рублей за один торговый павильон в месяц, — подсчитывает мужчина. — Плюс эти магазины — рабочие места для людей. У меня в каждом работает посменно два продавца.

Андрей звонил в ДРСУ, в ведомстве которого находятся его павильоны, чтобы выяснить причину внезапного расторжения договоров.

— Там сказали, что они не имеют права сдавать эти площади в аренду. То есть 20 лет имели право, а теперь внезапно не имеют? Выходит, что госконтора облажалась, а нам отвечай? - задается вопросом мужчина. — Что будет дальше, никто не знает. Кто-то говорит, что слышал, будто наши магазины на баланс Миноблисполкома передадут, некоторые грассказывают, что снесут наши павильоны, чтобы освободить место для торговых точек под сигареты. Со слов людей, которые работают в Борисове, Бобруйске, их тоже выселяли с остановок, а спустя время поставили киоски с сигаретами. Мы хотим диалога с властями, чтобы внести ясность в этот вопрос.

«Я в любом случае буду бороться, у меня 50 человек работников за спиной»

Расторгают договоры аренды и с Ириной, сразу на несколько торговых точек. Ее компания одна из самых крупных в Боровлянах. Большинство торговых мест она арендует с 2004 года, лишь несколько новых появилось не так давно. В 2016 году женщина заменила девять киосков на павильоны. Кстати, киоски бизнесмены тоже устанавливали за свои деньги.

— Каждый павильон стоил примерно 20 тысяч долларов — это только коробка. Оборудование тоже обошлось недешево. Со своей стороны мы все указания, которые дал арендодатель, выполнили — поставили павильоны, установили соответствующее оборудование, рукомойники, шкафы для переодевания. И буквально через два года нам говорят уйти, — рассказывает женщина. - Нам обещали долгосрочную аренду, у меня есть гарантийные письма, о том что со мной заключат договор. Правда, не на все торговые точки расторгают договор. На часть у нас договор аренды на 5 лет и по ним пока нет вопросов.

Это уже не первая попытка убрать павильоны Ирины с остановок.

— В 2017 году с нами не хотели перезаключать договора аренды на некоторые торговые точки, но мы пошли на прием к Алексею Авраменко, тогда еще первому заместителю министра транспорта и коммуникаций, — говорит женщина. — К счастью, он дал указание заключить с нами договор. И вот опять.

Ирина говорит, что очень хочет решить все мирно. Она написала письмо в Миноблисполком, ответа пока не было, сроки еще не истекли.

— Я в любом случае буду бороться. У меня 50 человек работников за спиной, у каждого семья. И что они останутся без работы? Это же поселок, куда люди будут ездить? У меня 50 человек! Ни один-два, а полсотни, — подчеркивает Ирина. — Фирму я закрывать конечно не буду, кроме павильонов, у меня есть несколько магазинов. Штат сокращать тоже пока не планирую. Но если у меня все-таки заберут эти торговые точки, то я не знаю, что буду делать. Работаем сутками! Я очень хочу уладить этот конфликт по-хорошему.

За каждый заключенный договор аренды Минскоблдорстрой может получить штраф

За разъяснениями, почему же они так внезапно решили расторгнуть договора аренды, мы обратились в КУП «Минскоблдорстрой». Оказалось, что предприятие действительно не имело права сдавать эти площади и теперь им грозят штрафами.

— Главное управление землеустройства Минского облисполкома начало ряд административных процессов в отношении КУП «Минскоблдорстрой» за нецелевое использование предоставленного земельного участка. Поэтому мы приняли решение о необходимости в кратчайшие сроки расторгнуть договоры аренды сооружений на автобусных остановках и открытых площадок с покрытием, — пояснили на предприятии.

По закону, по договору аренды можно передать во временное владение и пользование или только во временное пользование арендатору капитальное строение, здание или сооружение.

Законом «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» оговорены правила госрегистрации капитальных строений, как вида недвижимости. В документе говорится, что недвижимое имущество считается созданным, измененным либо прекратившим существование только тогда, когда это зарегистрировано по всем правилам. Одним из документов, который подтверждает создание вновь построенного капитального строения является технический паспорт на него. Так вот регистрация площадок на автобусных остановках ни как отдельный объект недвижимого имущества, ни как принадлежность к автомобильной дороги не произведена.

— Таким образом, КУП «Минскоблдорстрой» сдавать в аренду эти объекты не может, поскольку фактически это будет являться арендой земельного участка. А арендодателями земельных участков, находящихся в государственной собственности, являются государственные органы, которые осуществляют государственное регулирование и управление в области использования и охраны земель в соответствии с их компетенцией, то есть местные исполнительные комитеты, — сказали в Минскоблдорстрое. — Кроме того, землепользователи обязаны использовать земельные участки, а также расположенные на них строения в соответствии с их целевым назначением и условиями отвода земельных участков.

Земли автомобильных дорог общего пользования входят в состав земель транспорта и предоставляются владельцам автомобильных дорог в постоянное или временное пользование для выполнения работ по содержанию, ремонту и развитию автомобильных дорог.

Таким образом, за каждый заключенный договор аренды площадок на автобусных остановках Минскоблдорстрой может быть привлечен к административной ответственности за нецелевое использование предоставленного земельного участка. А это грозит штрафом от 20 до 100 базовых величин (от 510 до 2550 рублей).

— В свою очередь, то, что субъекты хозяйствования занимают данные участки, например, например, под установку торгового павильона и торговли, является использованием земельного участка без документа, удостоверяющего право на него, что также образует состав правонарушения, — подытожили на предприятии. — Для урегулирования данного вопроса мы неоднократно направляли запросы в компетентные государственные органы. Однако положительного ответа по вопросу аренды такого рода объектов мы не получили.

В Минскоблдорстрое рассказали, что один из возможных вариантов решения этого вопроса, предложенный Минтрансом, — разместить объекты придорожного сервиса вдоль автодорог. Для этого арендатору следует обратиться в соответствующий районный исполнительный комитет для получения земельного участка в долгосрочную аренду для строительства и обслуживания капитального здания.

Миноблисполком не смог оперативно дать комментарий по сложившейся ситуации. Власти области не ответили, как собираются решать проблему, что же все-таки будет с торговыми павильонами на остановках и почему только сейчас выяснилось, что Минскоблдорстрой не имел права сдавать эти площади в аренду.

Арендаторы, с которыми расторгают договора, собираются написать коллективное письмо, собрать под ним подписи и отправить в Миноблисполком. Некоторое из них подумывают о том, чтобы обратиться в прокуратуру.