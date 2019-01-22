Лейбористы впервые допустили повторный референдум по Брекситу 22.01.2019, 12:49

Крупнейшая оппозиционная партия Британии внесла на рассмотрение парламента поправку.

В Британии крупнейшая оппозиционная партия - лейбористы - внесли на рассмотрение парламента поправку, которая предлагает Палате общин выбрать из двух вариантов: или поддержать проект соглашения о выходе из ЕС, который недавно был отвергнут британским парламентом, или вынести его на всенародное голосование, сообщает svoboda.org.

При этом руководство Лейбористской партии по-прежнему настаивает, что повторный референдум не нужен. Лидер лейбористов Джереми Корбин считает, что необходимо изменить условия Брексита с тем, чтобы Британия осталась в таможенном союзе с ЕС. Многие депутаты от партии, однако, поддерживают идею второго референдума.

Премьер-министр Тереза Мэй накануне представила парламенту так называемый "план Б" - после того, как на прошлой неделе проект соглашения с ЕС был отвергнут. Этот план предусматривает продолжение переговоров с ЕС. Главный камень преткновения - вопрос о статусе границы между Ирландией и Северной Ирландией. В ЕС ранее уже заявляли, что согласованный проект договора с Британией не будет меняться.

Если эта позиция в ближайшее время не изменится, то британскому парламенту придется выбирать из нескольких вариантов, каждый из которых в данный момент не имеет явной поддержки большинства:

перенести срок выхода Британии из ЕС, чтобы получить дополнительное время для переговоров,

поддержать отвергнутый ранее проект соглашения,

согласиться на повторный референдум,

согласиться на таможенный союз с ЕС, чтобы снять вопрос ирландской границы,

не предпринимать никаких действий - что приведет уже 29 марта к так называемому "жесткому Брекситу", выходу из ЕС без соглашения.