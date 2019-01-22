«Ни адреса, ни имени – но знают, что «тунеядец» 8 22.01.2019, 13:00

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Жители Полоцка получили анонимные «письма счастья».

Жительница Полоцка получила «письмо счастья» от действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Однако женщину удивило, что в уведомлении абсолютно нет личных данных: «Ни адреса, ни имени. Но точно знают, что «тунеядец». В комиссии пояснили, что таким образом хотели «сохранить конфиденциальность каждого гражданина», сообщает tut.by.

— Вот такую «записулю счастья» нашла придя с работы. Ни адреса, ни имени. Но точно знают что «тунеядец». Позвонила в комиссию, спрашиваю: «На основании чего? И как без адреса»? Получаю ответ, что «у нас база создана на основании данных МВД и центра занятости». Ответили, что бумага предварительная, следующим будет письмо. Послала всех лесом, пусть доказывают, — рассказывает жительница Полоцка, получившая данное уведомление.

В комиссии объясняют, что изначально хотели «сохранить конфиденциальность каждого гражданина и просто оповещали о том, что люди находятся в базе». При этом уведомления вручали лично, но в случаях, когда человека не было дома, оставляли бумагу в почтовом ящике.

— Это было информирование граждан. Мы ничью фамилию не указывали, просто размещали информацию о том, что «вы можете находиться в базе». Когда разнесли первые уведомления, люди понесли нам документы о том, что они заняты в экономике — кто-то работает за пределами республики, кто-то уже устроился у нас.

Тех, кто принес документы, подтверждающие занятость в экономике, исключили из базы.

— Сейчас проверили данные и рассылаем именные письма с уведомлениями для тех, кто не обратился к в комиссию. Там разъясняется, что произойдет, если человек не предоставит информацию о своей занятости.

Напомним, в базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включены около 500 тысяч человек. Доступ к ней может получить каждый житель Беларуси. Логин и пароль для доступа на портал выдают бесплатно в службе «Одно окно».

Ранее сообщалось, что власти не намерены рассылать письма с уведомлениями тем, кто попал в базу.

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы». Cоставлением базы данных занимались специальные комиссии, которые работали с личной информацией белорусов.

Не раз заявлялось о том, что, кроме 100% коммуналки, «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».